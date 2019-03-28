Subay Meslek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre, "Kıta Görevi" başlıklı maddede yapılan değişiklikle, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmeti en az 6 yıla çıkarıldı. Teğmenler için iki yıl olan kıta görev süresi ise korundu. Bu arada yeni askerlik sistemi ile ilgili beklentiler arttı. Askerliğin süresi ve yasanın yürürlüğe gireceği tarih internette gündem oldu. Peki, Askerlik düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Tek tip askerlik nedir? İşte merak edilen soruların cevapları…

Üsteğmen ve yüzbaşıların kıta hizmeti kaç yıl oldu?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, TSK'dan 15 bin 621 personel ihraç edildi. İhraçların büyük çoğunluğu subay kademesinde gerçekleşti. Bu çerçevede 150 general/amiral ve 7 bin 595 subayın TSK'dan ilişiği kesildi. Milli Savunma Üniversitesi ile yeni bir yapılanmaya giden TSK, gerek mevcut personelin tecrübesinden faydalanmak, gerekse terörle mücadelenin sekteye uğramaması için önemli bir yönetmelik değişikliğine gitti. Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, "Kıta Görevi" başlıklı maddede yapılan değişiklikle, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmeti en az 6 yıla çıkarıldı. Teğmenler için iki yıl olan kıta görev süresi ise korundu.

KARAKUŞ: SUBAYLARIN KITADA BULUNMASI DAHA YARARLI

İhraçların ardından azalan TSK'daki subay sayısı nedeniyle böyle bir değişikliğe gidildiği değerlendiriliyor. Milliyet'e konuşan Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş da, "Mustafa Kemal Atatürk, 'Mekteb-i Asli kıtadır' demiş. Bir çok subayın özellekli şu dönemde kıtada bulunması daha yararlı olacaktır. Türkiye'nin Irak, Suriye ve yurt içinde operasyonları devam ediyor. Konjonktürel olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle kıta ihtiyacı var ve kıta sürelerinin uzatılması gayet doğal. Sonraki gelişmelere göre süreler normale dönebilir" dedi.

MESLEK PROGRAMLARINDA DEVRE SAYISI 4'E ÇIKARILDI

Öte yandan yönetmelikte, meslek programlarının gelişme devre sayısı üçten dörde yükseltildi. Yeni eklenen ve albay rütbesini kapsayan "İleri Komutanlık ve Yöneticilik Devresi" ile subayların sahip oldukları ihtisaslarda bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azami ölçüde yararlanmak ve sınıfının yüksek kademedeki yönetim sorumluluğunu taşıyacak makamlara getirileceklerle stratejik seviye yönetimi için seçimlere hazırlık yaptırmak amaçlanıyor. Bu çerçevede subaylar "Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü"ne gönderilecek. Bu devrede subaylar, bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azami ölçüde yararlanabilecek alay ve eşiti seviyedeki birlik komutanlıklarına, üst seviyedeki karargahlarda, karargah subaylığına atanacak.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlemişti. Toplantıda Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop "Yeni askerlik ile ilgili çalışmaların, Cumhurbaşkanlığına arz edilmesini ve burada değerlendirilmesini müteakip nisan ayı içerisinde Meclis gündemine gelmesi öngörülmektedir" diye konuştu. Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop çalışmaların diğer kurumlarla koordineli olarak devam ettiğini ifade etti.

Aktop askerlik sistami ile ilgili şunları söylemişti: "TSK'nın rütbeli personel ihtiyacına yönelik olarak, istekli lisans ve lisansüstü mezunu yükümlülerden ihtiyaç kadarının yedek subay, istekli MYO mezunu yükümlülerden ihtiyaç kadarının ise yedek subay olarak istihdamı, bu personelin 2 ayı temel ve sınıf eğitimi, 10 ayı kıta hizmeti olmak üzere toplam 12 ay süre ile TSK'da görev yaparak terhis olması, personeli temel ve sınıf eğitimi süresince harçlık, kıta hizmeti süresince maaş verilmesi, söz konusu personelden istekli olanlara temin faaliyetlerinde ilave puan verilmek suretiyle subay ve astsubay imkanı tanınması benimsenmiştir. TSK'nın erbaş ve er ihtiyacına yönelik olarak, lise ve altı mezunu yükümlülerin er ve erbaş olarak istihdamı, bu personelin 1 ayı temel askerlik eğitimi, 5 ayı kıta hizmeti olmak üzere toplam 6 ay süre ile TSK'da görev yaparak terhis olması, ayrıca, 6 aylık süre sonunda kadro, istek ve tercih durumu dikkate alınarak personelin ilave 6 ay süre ile maaşlı istihdamı, 12 aylık hizmetini tamamlayan personelden istekli olanlara, temin faaliyetlerinde ilave puan verilmek suretiyle uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaş olma imkanı tanınması benimsenmiştir. Bedelli askerliğe yönelik olarak, uygulamanın, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli hale getirilmesi, tüm yükümlülerin bedelli askerliğe başvurma imkanına sahip olması, ancak talebin, belirlenen kontenjanları aşması halinde, bedelli askerlikten faydalanacakların kura ile belirlenmesi, tüm yükümlülere 1 aylık temel askerlik eğitimi verilmesi benimsenmiştir.

Dövizle askerlik hizmetine yönelik, mevcut uygulamaya devam edilmesi, döviz tutarının belirlenecek bedelli askerlik ücreti ile eşitlenmesi esası benimsenmiştir. Sistemin özendirilerek sürekliliğin sağlanması bakımından, askerlik hizmeti esnasında, harçlık-maaş, ücretsiz toplu taşıma, muhtaç ailelere yardım (asgari ücret) ve TSK'ya personel temininde ilave puan, askerlik hizmeti sonrasında, hizmet borçlanması, öğrenim kredisi, askerlik sonrası iş kurmaları için destek, hizmet süresi kadar sağlık sigortası vebenzeri özlük haklarına ilişkin yasal / idari düzenleme yapılması planlanmaktadır. Yapılan çalışmayla birlikte askerlik erteleme süreleri de gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda, erteleme süreleri, lise eğitimi için 29'dan 22 yaşa (meslek liseleri için pozitif ayrımcılık güdülerek 25 yaşa), MYO ve lisans eğitimi için 29'dan 28 yaşa, lisansüstü eğitim için 35'ten 32 yaşa, doktora ve tıp eğitimi için 35 yaşın muhafazası, sporcular için ise 38'den 35 yaşa indirilmesi öngörülmüştür."

Yeni askerlik sisteminin detayları ortaya çıktı.

Her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bedelli askerliğe ayrılacaklar, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik..

ASKERLİK KAÇ AY OLACAK?

Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber. 1 ayı müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak, toplam 6 ay. 6 ayda sadece harçlık alacaklar.

FAZLA BEDELLİ BAŞVURUSU OLURSA?

1 aylık eğitimin sonunda kurada belirlenenlerin askerlikle ilişiği kesilecek.

BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge x memur maaşı katsayısı x 6" olarak hesaplanacak..

YEDEK SUBAY, ASTSUBAYLIK NASIL OLACAK?

Meslek yüksekokulu mezunları yedek astsubay olarak istihdam edildiyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Bu sürede harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Bu 12 ayı tamamlayınca terhis olabilecek ya da sınav sonucu astsubaylığa geçebilecek. Meslek yüksekokulu mezunları isterlerse 6 ay erlik yapabilecek.

LİSANS İÇİN ASKERLİK NASIL OLACAK?

Lisans ve lisansüstü eğitim görenler yedek subay olacak. Bunlar da 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacak, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacak. Sonra istek ve ihtiyaca göre subaylığa geçebilecekler..

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Erlerimize vereceğimiz 6 ay maaş, astsubay, yedek astsubay, yedek subaylarımıza vereceğimiz maaşlar, subay maaşlarıyla tamamen orantılı. Yani yeni başlayan bir maaş keşfedilmeyecek..