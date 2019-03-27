Askerlik 6 aya ne zaman düşecek? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni askerlik sisteminde detaylar merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarının ardından yeni askerlik sistenin nasıl olacağına dair sorular yanıt buldu. 2019 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni askerlik sistemi ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerliik 6 aya ne zaman düşecek? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...