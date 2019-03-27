Askerlik 6 aya ne zaman düşecek? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oldu. Zorunlu askerlik eğitimi lise ve lise altı mezunu olanlar için 6 aya düştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Peki, askerlik ne zaman düşecek? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni askerlik sisteminde detaylar merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarının ardından yeni askerlik sistenin nasıl olacağına dair sorular yanıt buldu. 2019 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni askerlik sistemi ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerliik 6 aya ne zaman düşecek? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, yeni askerlik sistemi ile ilgili "Çalışmaların, Cumhurbaşkanlığına arz edilmesini ve burada değerlendirilmesini müteakip Nisan ayı içerisinde Meclis gündemine gelmesi öngörülmektedir." dedi.