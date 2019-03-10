Yeni askerlik sisteminin detayları ortaya çıktı

askerlik sisteminin detaylarınıaçıkladı.Askerliğin 6 ay olacağını belirten Akar,için3 farklı askerlik sistemi olduğunu anlattı.Akar,vurgulayarak, yeni askerliksisteminde hem erbaş ve erlerin hem debedelli olanların 1 ay temel eğitim alacağını,bunun sonunda bedelliye ayrılanlarınaskerlikle ilişkisinin kesileceğini bildirdi.Akar, sistemi şöyle anlattı:Her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bedelli askerliğe ayrılacaklar, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik.