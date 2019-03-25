Kalıcı ve yeni askerlik sistemi için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uzun dönem askerlik 6 aya düşürüldü ve tek tip askerlik devrete girdi. Bununla birlikte bedelli askerlik yaş şartı aranmaksızın kalıcı hale geldi. Son çıkan bedelli askerlik 15 bin TL olması sebebiyle ücrette indirime gidilmesi gündeme gelmişti.

Çalışmanın detayından yer alan bilgiye göre yeni bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 TL olarak belirlendi. Yurt dışında yaşayanlar için bu rakama 5 bin avro.