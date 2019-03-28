Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz gecesi kadeh kaldırıp sevinç çığlıkları attığı skandal görüntüleri ortaya çıktı.

CHP'Lİ BAŞKANIN DARBE COŞKUSU

Türkiye'nin ihanet çetesi FETÖ'nün işgal girişimine maruz kaldığı o kara gecede CHP'li Gürkan, Edirne'de bir türkü barda eğleniyordu. Gündoğdu Marşı'nı okuyup darbecilere methiyeler düzen Gürkan, 12 Eylül'ü kastederek "36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var" diyor. Bu sırada gruptan "Bu seferki başka" sesleri yükseliyor.

ZAFER NARALARI ATTILAR

Konuşmasını tamamlayan Gürkan, "İçelim" diyerek kadehini darbecilerin şerefine kaldırıyor. FETÖ'cü hainler uçak ve tanklarla halkın üzerine ölüm kusarken, CHP'li belediye başkanı, zafer naraları atıyor. 250 kişinin şehit edilip binlerce vatandaşın yaralandığı saatlerde Gürkan'ın coşturduğu kalabalık, çılgınca alkış tutarak darbeyi kutluyor!

SKANDAL YILBAŞI AFİŞİ

Yılbaşı afişlerine, Edirne'nin adını Yunanca 'Adrianoupolis' yazan Gürkan, büyük tepki çekmişti.





