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  • 28.03.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 22:17

'li 'en yerli silahlarla ilgili skandal açıklama

Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'nin Eş Genel Başkanı , önceki gün katıldığı bir televizyon programında yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarını diline doladı. Savunma sanayi için kaynak ayrılmasından rahatsız olan Temelli teröre göz açtırmayan milli silahlarla ilgili,"İHA'lar, 'lar... Yok piyade tüfeği... Sürekli bir silahlanmaya kaynak ayırma" diyerek skandal ifadeler kullandı.


Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'nin Eş Genel Başkanı , önceki gün katıldığı bir televizyon programında yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarını diline doladı. Yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan İHA, 'lar ve teslimatı beklenen S-400'ler PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi huzursuz etti.

"TÜRKİYE KİMİN TEHDİTİ ALTINDA, S-400'E NE GEREK VAR"
Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan HDP'li Temelli, 'nin silahlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye'nin herhangi bir hava tehditi altında olmadığını belirten Temelli, "Türkiye'de ısrarla savaş politikası, inanılmaz bir silahlanma harcaması var. Bakın S-400'ler. Türkiye'nin S-400'e nerede ihtiyacı var? Biz hangi ülkenin hava tehditi altındayız. Suriye'nin mi? Suriye perişan olmuş ne hava tehdidi. Kimin tehditi altındayız?" ifadelerini kullandı.

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

YERLİ SİLAHLARDAN DA RAHATSIZ
"İşte nükleer santraller. Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yok. Ama nükleer silahlanma için bugünden nükleer santrali ülkeye dayatıyorlar.

Ya da işte İHA'lar, SİHA'lar... Yok piyade tüfeği... Sürekli bir silahlanmaya kaynak ayırma."

KILIÇDAROĞLU DA "ONLAR MI BİZE SALDIRACAK" DEMİŞTİ
Bu sözlerle birlikte, Temelli ile 'nun söylem benzerliği dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu da, katıldığı bir televizyon programında, beka sorunu olmadığını belirterek "kim saldıracak bize, (PKK/YPG'yi kastederek) onlar mı bize saldıracak" demişti.

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