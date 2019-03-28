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  • 28.03.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 22:41

Gökçeada ve seferlerine 'fırtına' engeli

'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, 'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılacak tarifeli tüm seferleri, ilçesine ise bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

'de saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve ilçelerine seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından yapılan açıklamada, yarın Gökçeada-Kabatepe hattındaki tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise şu an için normal olarak devam ediyor.

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