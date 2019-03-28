15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği, Edirne Belediye Başkanı ve CHP 'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan 'a ait, sosyal medyada ve internet ortamında yer alan görüntülere ilişkin, "Hain gecede darbeciler, milletimizin üzerine top ile mermi ile gelirken, vatan evlatları al bayrak ve bağımsızlık uğruna şehit olurken, gazi kalırken, birilerinin türkü barlarda 'Gündoğdu Marşı' söyleyip kadehler kaldırıp,ifadelerini şaşkınlıkla izlemekteyiz." açıklamasında bulundu.15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada ve internet ortamında yer alan görüntülerin şaşkınlıklaizlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Hain gecede darbeciler, milletimizin üzerine top ile mermi ile gelirken, vatan evlatları al bayrak ve bağımsızlık uğruna şehit olurken, gazi kalırken, birilerinin türkü barlarda 'Gündoğdu Marşı' söyleyip kadehler kaldırıp, 'haberimiz vardı' ifadelerini şaşkınlıkla izlemekteyiz. Merak etmekteyiz ki '36 yıl önce bu geceyi yaşamıştık. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var' cümlesi neyi çağrıştırmaktadır. Hain darbe girişiminden haberi olanlar, neden devletimizin güvenlik güçlerine bunu bildirmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konunun adli makamlarca soruşturulması gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"BU VATAN FETÖ VE İŞBİRLİKÇLERİNE ASLA İZİN VERMEYECEK"

"Bu konunun bir an önce adli makamlarca soruşturulması yapılarak, başta şehitlerimiz manevi ruhları olmak üzere, gazilerimiz ve kamuoyunun vicdanı ivedi şekilde rahatlatılmalıdır ve unutulmamalıdır ki bu vatan evlatları, cuntacılara, FETÖ'cülere, teröristlere ve onların iş birlikçilerine hiçbir zaman izin vermeyecektir."

"SÖYLENENLER DOĞRUYSA BÜYÜK BİR YANLIŞ"

Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret eden eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Valilikten ayrılırken bir gazetecinin sorusu üzerine, "Arkadaşlar görüntüleri izlemedim, onun için bir şey diyecek durumda değilim. Duyduklarım kadarıyla söylersem de eksik olur. Şayet duyduklarım doğruysa büyük bir yanlış ama izlemediğim için de daha fazla bir cümle söylemeyeyim, izleyeyim ondan sonra bir yorum olursa yaparım ama söylenenler doğruysa büyük bir yanlış." diye konuştu.