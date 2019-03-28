Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.03.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 21:20

'dan son dakika uyarısı! Bu gece başlayacak pazar gününe kadar devam edecek

'dan son dakika uyarı! Meteoroloji Müdürlüğü Bursa'nın da bir kısmını kapsayan zirai don uyarısı yaptı. Bursa'nın güneyinde hafif, orta ve yer yer kuvvetli don beklendiği bildirildi.

Bu gece başlayacak... Kuvvetli olacak

'dan son dakika uyarı geldi. 28 Mart Perşembe gecesinden 31 Mart Pazar sabahına kadar süreceği tahmin edilen zirai don uyarısında Meteoroloji Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:

"Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusu (, 'nın ve Bursa'nın güneyi), İç Ege (, ve ), Göller Yöresi (, ) ve ile 'in iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın başvurmaları gerekmektedir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMeteoroloji'dan son dakika hava durumu uyarısı! Bu gece başlayacak pazar gününe kadar devam edecek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri