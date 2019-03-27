Türkiye, pazar günü sandık başına gidecek. Seçim günü yaklaştıkça CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reddettiği HDP ittifakı bu kez Siirt'te gün yüzüne çıktı.
2014 yerel seçimlerinde DBP'den Siirt'in Baykan ilçesinde Atabağı Belde Belediye Başkanı seçilen Muammer Canbulat, 2 yıl önce hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden alındı.
Muammer Canbulat, 31 Mart seçimlerinde ise CHP listesinden Atabağı Belde Belediye Başkanlığına aday gösterildi.
DBP'nin görevden alınan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan ve diğer HDP'li milletvekilleriyle sosyal medyada fotoğrafları yer alan Canbulat'ın bu sefer de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile çektirdiği selfie paylaşıldı.
2014 yerel seçimlerinde DBP'den Siirt'in Baykan ilçesinde Atabağı Belde Belediye Başkanı seçilen Muammer Canbulat, 2 yıl önce hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden alındı.
Muammer Canbulat, 31 Mart seçimlerinde ise CHP listesinden Atabağı Belde Belediye Başkanlığına aday gösterildi.
DBP'nin görevden alınan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan ve diğer HDP'li milletvekilleriyle sosyal medyada fotoğrafları yer alan Canbulat'ın bu sefer de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile çektirdiği selfie paylaşıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.