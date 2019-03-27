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  • 27.03.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 12:30

Kirli ittifak bir kez daha gün yüzüne çıktı! 'nin İhraç Belediye Başkanı 'den aday...

2019'da yerel seçimlere giderken HDP ve 'nin ittifakı bir kez daha ortaya çıktı. 'nin İhraç Belediye Başkanı Muammer Canbulat, 31 Mart seçimlerinde CHP listesinden Başkanlığına aday gösterildi.

DBP'nin İhraç Belediye Başkanı CHP'den aday
Türkiye, pazar günü sandık başına gidecek. Seçim günü yaklaştıkça Genel Başkanı 'nun reddettiği HDP ittifakı bu kez 'te gün yüzüne çıktı.



2014 yerel seçimlerinde 'den Siirt'in Baykan ilçesinde Başkanı seçilen Muammer Canbulat, 2 yıl önce hakkındaki terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden alındı.



Muammer Canbulat, seçimlerinde ise CHP listesinden Atabağı Belde Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

DBP'nin görevden alınan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan ve diğer HDP'li milletvekilleriyle sosyal medyada fotoğrafları yer alan Canbulat'ın bu sefer de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile çektirdiği selfie paylaşıldı.

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