Başkan Erdoğan'dan Düzce'de önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan Erdoğan, Düzce'de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Düzce hizmetin, yatırımın, emeğin kıymetini bilir. Kardeşliğin, birliğin kıymetini bilir. Düzce 2023 hedeflerine ulaşmak için AK Parti'nin gönül belediyeciliği ile yoluna devam edecektir. Pazar günü Düzce'de ve diğer illerde tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum.

Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir. Kullanılmayan her oy bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş yağ gibidir.

Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik ed vardır önemli olan bunları düzeltme iradesidir. Biz bu kararlılığa sahibiz. Millete ve ülkeye hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkanları çarçur edenlerin bizim dünyamızda yeri asla olmaz, milletimizin gönlünü kıran bizim gönlümüzü kırmış demektir, hesabını verecektir.

Bazı yerlerde bizden aday olamayanların, hiç olmayacak partilerden adaylıklarını koyarak karşımıza çıktıklarını görüyorum, bu acıdır. Nefsinin peşinden gidenlerle bizim işimiz yok. AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır.



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