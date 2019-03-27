Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.03.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 13:15

Terörist , ile beraber hareket etmişti

TSK ve MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonda terör örgütü sözde /KCK yürütme kurulu üyesi vuruldu. Terörist Rıza Altun, 16 Nisan Referandumu’nda ile beraber hareket etmiş “HAYIR” oyu verilmesi gerektiğini savunmuştu. Ayrıca Birkaç gün önce de PKK’lıların CHP-İP listelerinden aday gösterildiği ortaya çıkmıştı.

MİT ve TSK tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, elebaşı 'ın en yakın adamlarından olan terörist vuruldu. PKK/KCK yürütme kurulu üyesi olan Rıza Altun 16 Nisan Referandumu'nda ile beraber hareket etmiş "HAYIR" oyu verilmesi gerektiğini savunmuştu.

TERÖRİST RIZA ALTUN KİMDİR?

PKK'nın kurucu kadrosunda ve Cemil Bayık'a en yakın isimler arasında yer alan Rıza Altun, geçmiş dönemde terör örgütünün sözde İran Sorumlusu ve Avrupa Alanı Sorumlusu olarak görev yaptı.

Terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi üyeliğinde de bulunan Altun, sözde Siyasi Komite ve sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde sorumlu düzeyde yer alıyor.



Bölgedeki uluslararası aktörler ile temaslar gerçekleştiren terörist Altun, İçişleri Bakanlığının terörden aranlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

Teröristin ismi, hem Interpol'ün aranan şahıslar listesinde hem de ABD'nin uyuşturucu kaçakçısı listesinde bulunuyor.

PKK ELEBAŞLARINDAN CEMİL BAYIK'IN SAĞ KOLU VURULDU!

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisiz hale getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTerörist Rıza Altun, CHP ile beraber hareket etmişti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri