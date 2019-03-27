MİT ve TSK tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan terörist Rıza Altun vuruldu. PKK/KCK yürütme kurulu üyesi olan Rıza Altun 16 Nisan Referandumu'nda CHP ile beraber hareket etmiş "HAYIR" oyu verilmesi gerektiğini savunmuştu.

TERÖRİST RIZA ALTUN KİMDİR?

PKK'nın kurucu kadrosunda ve Cemil Bayık'a en yakın isimler arasında yer alan Rıza Altun, geçmiş dönemde terör örgütünün sözde İran Sorumlusu ve Avrupa Alanı Sorumlusu olarak görev yaptı.

Terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi üyeliğinde de bulunan Altun, sözde Siyasi Komite ve sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde sorumlu düzeyde yer alıyor.







Bölgedeki uluslararası aktörler ile temaslar gerçekleştiren terörist Altun, İçişleri Bakanlığının terörden aranlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.



Teröristin ismi, hem Interpol'ün aranan şahıslar listesinde hem de ABD'nin uyuşturucu kaçakçısı listesinde bulunuyor.

PKK ELEBAŞLARINDAN CEMİL BAYIK'IN SAĞ KOLU VURULDU!

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisiz hale getirildi.