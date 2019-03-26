Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ/PDY 'silahlı terör örgütü üye olmak' suçlamasıyla yargılanan Ahmet K'nın karar duruşması yapıldı. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, sanık Ahmet K'nın örgüt hakkında faydalı bilgiler verdiğini belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiğinden cezasının indirimli verilmesini talep etti. Sanık Ahmet K. son savunmasında, 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Maliye bölümünü kazanarak, memleketi Kahramanmaraş'tan Adana'ya geldiğini, burada iki yıl örgütün evlerinde kaldığını, gelmeden önce bu örgütle herhangi bir bağlantısının olmadığını söyledi. Örgütün evinde iki yıl kaldığını ifade eden Ahmet K., ilk olarak cemaatin evde kalma teklifini kabul etmediğini ancak maddi yetersizlik nedeniyle tekliflerini kabul edip, evlerinde kaldığını söyledi.

KOD AD KULLANDILAR

Star'ın haberine göre, 15 Temmuz sonrası örgüt evinden ayrıldığını ve bir arkadaşıyla kalmaya başladığını belirten Ahmet K, Ali C. isimli örgütün sorumlu abilerinden birisiyle karşılaştığını ancak bu kişinin isminin Ömer G. olduğunu soruşturma aşamasında öğrendiğini söyledi. Ahmet K, örgüt abisinin kendisini futbol oymaya çağırdığını, burada da maçtan sonra dini olarak kendisine sorular sorduğunu belirtti.

ÜLKÜCÜ GİBİ DAVRAN

Örgütte tanıdığı kişiler hakkında bilgi veren sanık Ahmet K, Cevdet ismindeki kişi ile 15 Temmuz sonrası iki kez görüştüğünü, ilk görüşmesinde Cevdet'in yanında gelen kişinin 6 Nisan 2018 yılında Adana'nın Pınar Mahallesi'ndeki baskında yakalanan kişi olduğunu, bunu internetteki haberde gördüğünü belirtti. Cevdet ile ikinci görüşmesinin Ali C.'nin sürpriz yaparak kendisi ile buluşturması olduğunu, burada İP'e sahip çıkması, ülkücü bir kimlik oluşturması ve buradan siyasete yürüyerek kendilerini temsil etmelerini istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet K.'nın cezasında indirime giderek 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verip hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezasını erteme kararı aldı.

ASTSUBAY İTİRAFÇI OLUP İSİMLERİ VERDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, FETÖ'nün soruşturması kapsamında yakalanan eski Astsubay R.Ü.'nün iddianamesi hazırlandı. R.Ü. itirafçı olarak, etkin pişmanlık yasasından faydalanıp ifade verdi. Sanığın Barış kod ismini kullandığı, İbrahim Yahşi, Bilal, Mustafa ve Kadir kod isimli mahrem imamların kendisi ile ilgilendiği, Gaziemir Astsubay MYO'yu kazandıktan sonra İzmir'de Mustafa kod isimli mahrem imamın kendisini telefon ile arayarak Karabaglar ilçesinde örgütsel toplantılara katıldığı ifade edildi.

CEZASI ONANDI

R'Ü'nün itiraflarının ardından örgüt içerisindeki yeni 'Asker abi'lerin tespit edildiği, bu kişiler hakkında soruşturma başladığı öğrenildi. R.Ü.'nün beş yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması talebiyle açılan dava İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.