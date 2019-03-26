POLİS OPERASYON YAPTI
Polis şüphelileri yakalamak için 23 Mart'ta Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçelerinde daha önceden tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 80 bin lira nakit para, kasa açmakta kullanıldığı değerlendiren matkap, murç gibi malzemeler ele geçirildi.
ÇETE LİDERİ LÜKS REZİDANSTA YAKALANDI
Zeytinburnu'nda lüks rezidansta yaşadığı ve fiyatı yaklaşık 1 milyon lira olan lüks otomobillere binen çete lideri Y.B. baskınlar sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Çete liderinin 4 yıl önce kesinleşmiş hapis cezası almasının ardından bir dizi estetik operasyon geçirerek yüzünü değiştirdiği tespit edildi. Emniyet kaynakları saç ektiren, botoks yaptıran ve çene yapısını değiştiren şüphelinin ayrıca sahte kimlik kullandığını belirtti.
KENDİLERİNE 'SÜRÜNGENLER" ÇETESİ DİYORLARMIŞ
Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin işyerlerinde güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek hareket ettikleri bu nedenle kendilerine "Sürüngenler" çetesi olarak adlandırdığı tespit edildi.
3,5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR
Polis soruşturması sonucunda 2018-2019 yılları arasında gerçekleştirdikleri 14 olayda yaklaşık 3,5 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin Daha önceden bir çok kez yakalanan hırsızlık şüphelileri, poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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