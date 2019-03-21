Fetö’cü Dumanlı CHP’ye oy istedi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala FETÖ'cü kaçaklar sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yapmaya başladı. FETÖ'nün firari medya imamı Ekrem Dumanlı, bir video yayınladı. ABD'ye kaçan Dumanlı, hükümete ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaretlerde bulunurken, CHP, HDP ve İYİ Parti için oy istedi. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş ile Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren FETÖ'cü Dumanlı, vatandaşlara Millet İttifakı'na oy vermeleri için çağrıda bulundu.
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