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’cü Dumanlı ’ye oy istedi

Fetö’cü Dumanlı CHP’ye oy istedi


31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala 'cü kaçaklar sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yapmaya başladı. FETÖ'nün firari medya imamı , bir video yayınladı. ABD'ye kaçan Dumanlı, hükümete ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaretlerde bulunurken, , ve İYİ Parti için oy istedi. CHP'nin adayı ile ve 'na açık destek veren FETÖ'cü Dumanlı, vatandaşlara Millet İttifakı'na oy vermeleri için çağrıda bulundu.

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