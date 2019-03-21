Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her konuşmasında beka vurgusu yaptığı 31 Mart seçimleri için kirli odaklar devreye girmeye başladı. 31 Mart seçimleri için seçime sayılı günler kala FETÖ'nün firari isimleri sosyal medyada algı operasyonuna girişti. FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı sosyal medyada paylaştığı videoda CHP, İYİ Parti ve perde arkasında HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na destek verdi.

EKREM DUMANLI MİLLET İTTİFAKI İÇİN OY İSTEDİ

FETÖ'nün firari ismi Ekrem Dumanlı, yayınladığı video ile hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçak hakaretlerde bulunurken, CHP, HDP ve İYİ Parti için oy istedi. Mansur Yavaş, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na açık destek veren FETÖ'cü Dumanlı, vatandaşlara Millet İttifakı'na oy vermeleri için çağrıda bulundu.

EMRE USLU'DAN SKANDAL ÇAĞRI

FETÖ'nün ABD'de yaşayan firari isimlerinden Emre Uslu'nun 24 Haziran seçimleri öncesi söyledikleri:

"Muhaliflerin gözü aydın. Şimdiden söyleyeyim sevinebilirsiniz. Ama sadece ve sadece sandıklara sahip çıkmak koşuluyla. Sandıklara gidin ve sandıklara sahip çıkın. AK Parti gitgi gidiyor haberiniz olsun. Ne olur umutsuz olmayın sanıklara gidin sandıklarınıza sahip çıkın, sandıklara gitmeyenleri götürün. İnanın özellikle Kemalistler, Ulusalcılar muhaliflerin hepsi sandıklara giderse AK Parti'nin gidişini daha da hızlandıracaksınız."

CEMİL BAYIK'TAN CUMHUR İTTİFAKI'NA KARŞI BİRLEŞME ÇAĞRISI

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosundan çocuk katili Cemil Bayık, AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka karşı birleşme çağrısı yaptı. Terörist Bayık, terör destekçilerinden Cumhur ittifakı karşısında kurulacak her türlü ittifakın desteklenmesini istedi. İşte o skandal sözleri:

"Kimse Erdoğan ve MHP'nin yalanlarını yutmuyor. Onun için her geçen gün yaptıklarıyla bataklığa batıyorlar. Görevimiz onları daha da bataklığa batırmaktır. Türkiye bunlardan kurtulmadıkça Türkiye'de demokrasi, özgürlük, adalet yaşanamaz. Hiç kimsenin geleceği güvence altında olamaz. Yarın kimin tutuklanacaüı, hangi cezayla cezalandırılacağı belli değildir. Onun için hiç kimsenin güvencesi yoktur. Eğer geleceklerini herkes güvence altına almak istiyorsa Erdoğan-Bahçeli faşizmine karşı mücadele etmelidirler. Bunun dışında başka bir yol düşünmeleri gerekir. Tek yol mücadele etmektir. Bu meşrudur bunun meşruluğu her geçen gün herkesçe görülmektedir. Eğr bu olanacak doğru kullanılırsa büyük bir destek sağlanacaktır. Hem ülke içinde hem uluslararası alanda bu faşizm kısa sürede yetlebir edilebilecektir."

CHP VE FETÖ'DEN AYNI AĞIZ

17/25 Aralık darbe girişimlerinin ardından FETÖ'cülere yakınlaşan CHP'nin, her seçim öncesi örgütle aynı ağzı kullanması dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Her yerde kazanacağız. Türkiye'ye bahar getireceğiz." sözleri FETÖ elebaşı Gülen'in sözleriyle benzerlik taşıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, teröristleri bir bir içeri alınan teröristbaşı Feto, sürekli "Baharlı" mesajlar vererek örgüt militanlarının moralini yüksek tutmaya çalışıyordu. Bir konuşmasında, "Güller, çiçekler çığlık çığlık nâralar atıp gamzeler çakınca, onların sesleri kesilir, büyüleri bozulur ve tıpkı hazan yemiş yapraklar gibi sağa-sola savrulur dururlar." ve "Hayat boyu sesleri-solukları bahar içindir." diyen Gülen, teröristlerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyordu.