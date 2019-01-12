Soyucan Bank Bank Soyucan İnek dağa kaçtı meydan solucana kaldı. Bir firma solucan yetiştiriciliği için çok sayıda kişiden para topladı. Çiftlik kuracaklarını açıkladı. Paketler 250 TL’den 50 bin TL’ye kadar 9 ayrı şekilde satıldı. Şimdiye dek 13 bin kişinin bu sisteme katıldığı vurgulandı.

Türkiye'de 1990'lı yıllarda 'Titan' ile gündeme oturan saadet zincirlerine bir halka daha katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın ise Onur Dehmen olduğu açıklandı. İddiaya göre şirket, solucan yetiştiriciliği için çok sayıda kişiden para topladı. Toplanan paralarla kırmızı Kaliforniya solucanı üretimi için tesis kurulacağı açıklandı. Sisteme üye kazandırıldıkça elde edilen gelirin de aratacağı anlatıldı. Sisteme 250 TL'den 50 bin TL'ye değişen tutarlarda 9 ayrı paketten biri alınarak üye olunabileceği vurgulandı. Şimdiye kadar sisteme para yatıran kişi sayısının 13 bin seviyesinde olduğu iddialara yansıdı. Onur Dehmen "Saadet zinciri değiliz. Topladığımız para ticari sır kapsamında" deyip akıllarda soru işareti bıraktı!







Onur Dehmen, iddiaları kabul etmedi. Kurduğu saadet zinciri için "Ticari sır" dedi!



KAMPANYA DA VAR

Sisteme üyelik için 250 TL, 3 bin TL, 15 bin TL, 25 bin TL, 50 bin TL gibi değişik tutarlardan 9 ayrı paketten birini satın almak gerekiyor. Örneğin 50 bin TL'lik paket satın alan kişiye 70 bin solucan verileceği belirtiliyor. 70 bin solucanın dışında 19 bin 250 solucan da hediye edileceği kaydediliyor. Kazanç tablosuna göre 50 bin TL'lik paketten satın alan kişinin aylık kazancının ise 9 bin 300 TL'yi bulacağı vaat ediliyor. Oysa, 50 bin TL bankaya yatırıldığında en yüksek aylık getiri 850 TL kadar...









SOSYAL ADAM GÖZALTINDA

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, vatandaşlardan 1.3 milyar TL topladı. Kaçtı. Çetesine yönelik operasyon başlatıldı. Sistemin sosyal medya sorumlusu olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy'deki evde gözaltına alındı.

990'lı yıllarda 'Titan' ile gündeme oturan saadet zincirlerine bir halka daha katıldı. Mega Holding , Kairos, Coin Space ve Çiftlik Bank adı altında kurulan organizasyonlara yüz binlerce kişi para yatırdı. Şimdi de solucan bank ortaya çıktı. Miksone Bilişim AŞ isimli 50 bin TL sermayeli şirket geçen Mart ayında açıldı. Mersin Mezitli'de Hacı Ali Dehmen tarafından kurulan şirketin merkezi Bursa 'ya taşındı. PARA TICARI SIRMIŞYönetim Kurulu Başkanı'nın ise Onur Dehmen olduğu açıklandı. İddiaya göre şirket, solucan yetiştiriciliği için çok sayıda kişiden para topladı. Toplanan paralarla kırmızı Kaliforniya solucanı üretimi için tesis kurulacağı açıklandı. Sisteme üye kazandırıldıkça elde edilen gelirin de aratacağı anlatıldı. Sisteme 250 TL'den 50 bin TL'ye değişen tutarlarda 9 ayrı paketten biri alınarak üye olunabileceği vurgulandı. Şimdiye kadar sisteme para yatıran kişi sayısının 13 bin seviyesinde olduğu iddialara yansıdı. Onur Dehmen "Saadet zinciri değiliz. Topladığımız para ticari sır kapsamında" deyip akıllarda soru işareti bıraktı!üyelik için 250 TL, 3 bin TL, 15 bin TL, 25 bin TL, 50 bin TL gibi değişik tutarlardan 9 ayrı paketten birini satın almak gerekiyor. Örneğin 50 bin TL'lik paket satın alan kişiye 70 bin solucan verileceği belirtiliyor. 70 bin solucanın dışında 19 bin 250 solucan da hediye edileceği kaydediliyor. Kazanç tablosuna göre 50 bin TL'lik paketten satın alan kişinin aylık kazancının ise 9 bin 300 TL'yi bulacağı vaat ediliyor. Oysa, 50 bin TL bankaya yatırıldığında en yüksek aylık getiri 850 TL kadar...Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, vatandaşlardan 1.3 milyar TL topladı. Kaçtı. Çetesine yönelik operasyon başlatıldı. Sistemin sosyal medya sorumlusu olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy'deki evde gözaltına alındı. TÜM MANŞETLER