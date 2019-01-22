"Tosuncuk" olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira topladı. Paralarla kaçtı. Kırmızı bültenle arandı. Ancak yeni bir "Tosuncuk" vakası daha ortaya çıktı. L.B., "Ukrayna'dan Romanov cinsi hayvan getireceğim" yalanıyla insanları kandırdı. Dolandırıcı, 406 bin dolar topladıktan sonra kayıplara karıştı.
Eskişehirli Ferhat Aydemir de dolandırıcıya 24 bin dolar kaptırdı. Hayvanlar gelecek diye çiftlik kuran Aydemir, "1 hafta sonra hayvanları teslim edeceğiz dediler. 2 sene oldu, hayvanlar gelmedi" ifadelerini kullandı. Kendisiyle birlikte 5 kişinin mağdur olduğunu ve toplam 406 bin dolar dolandırıldıklarını söyleyen Eydemir, şüphelinin yakalanması için çağrı yaptı.
Eskişehirli Ferhat Aydemir de dolandırıcıya 24 bin dolar kaptırdı. Hayvanlar gelecek diye çiftlik kuran Aydemir, "1 hafta sonra hayvanları teslim edeceğiz dediler. 2 sene oldu, hayvanlar gelmedi" ifadelerini kullandı. Kendisiyle birlikte 5 kişinin mağdur olduğunu ve toplam 406 bin dolar dolandırıldıklarını söyleyen Eydemir, şüphelinin yakalanması için çağrı yaptı.
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