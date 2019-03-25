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  • Son Güncelleme: 25.03.2019 13:09

'nun kabrini ziyaret eden 'a vatandaşlardan tepki

'nin merhum Genel Başkanı 'nun kabrini ziyaret eden 'nın adayı 'ı vatandaşlar ''Sen buraya yakışmıyorsun" diyerek etti.

'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 'nin merhum Genel Başkanı 'nun kabrini ziyareti sırasında edildi.

YAZCIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10. yılında kabri başında anıldı. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu.

SEN BURAYA YAKIŞMIYORSUN
Yavaş, Yazıcığlu'nun kabrinde dua ettiği sırada iki vatandaş tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, ''Sen buraya yakışmıyorsun'' diyerek, Yavaş'ı protesto ettiler. Yavaş, protestonun ardından ziyaretine son verdi.

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