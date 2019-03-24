Sahte senetle 600 bin dolar tahsil etmeye çalışırken suç üstü yakalanan ve para cezasına çarptırılan CHP, İP ve HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 'ın sahte senet skandalına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yavaş'ın 1 milyon 200 bin dolar karşılığında, SAMAŞ şirketi ile Kayseri Şeker Fabrikası arasındaki alacak davasına yargıdaki nüfuzunu kullanarak müdahale etmesi sonucunda pancar çiftçisinin mağdur ettiği ortaya çıktı. Yavaş'ın Yargıtay aşamasında devreye girerek davayı SAMAŞ lehine sonuçlanmasını sağladı ve dava sonucunda Kayseri Şeker Fabrikası'ndan 39 milyon lira tahsil ettirdi.Skandal dava süreci şöyle gelişti. Kayseri Şeker Fabrikası ile arazisindeki kaynak suyunu pazarlama işini yapan SAMAŞ arasında 2001 yılında sözleşmenin iptali sonrasında 9 yıl süren hukuki süreç yaşandı. 2010'da Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi cezai şart dışında SAMAŞ lehine karar verdi. Ancak SAMAŞ cezai şart yönünden davayı Yargıtay'a taşıdı. Kararın bozulması halinde Kayseri Şeker SAMAŞ'a 50 milyon lira tazminat ödeyecekti. Danışmanlık sözleşmesi ile davayı takip eden Necmettin Kesgin, 2014'te yargıda nüfuzu olan Mansur Yavaş'a durumu iletti.

Yavaş, bu iş karşılığında '1 milyon 200 bin dolarlık bir anlaşma yaptı. Yavaş'ın devreye girmesinin ardından Yargıtay, SAMAŞ lehine karar verdi. Kayseri Şeker, davada 39 milyon lira tazminat ödedi. Mansur Yavaş da bu paradan payını 600 bin dolarlık biri sahte 2 seneti icraya koyarak almaya çalışınca suç üstü yakalandı ve 500 bin liralık para cezasına çarptırıldı.Yavaş'ın devreye girerek 39 milyon TL ödemesine yol açtığı Kayseri Şeker Fabrikası'na o dönem atanan kayyum heyetinin başkanı olan ve halen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Hüseyin Akay konuyla ilgili konuştu. SAMAŞ, Necmettin Kesgin ve Mansur Yavaş arasında bir oyun olduğunu belirten Akay,diye konuştu.