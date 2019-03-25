CHP-İYİ Parti-HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın; sahte senetle tahsilat yapması skandalı büyüyor. Mansur Yavaş'ın, vekalet almadan avukatlık yaptığı ve Avukatlık Kanunu'na aykırı olarak müvekkili Necmettin Kesgin'den bono ile tahsilat yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararında; "Avukatın sözleşme yerine kaim olmak üzere bono alması ve ücret alacağını bu yolla tahsile çalışması kabul edilemez" deniliyor.

TBB Disiplin Kurulu, sözleşme yapılmış olmasına rağmen vekaletsiz olarak iş takibi yapan avukat hakkında da kınama cezası vermiş. Türkiye Barolar Birliği'nin; Mansur Yavaş'ın hakkında kınama cezası vereceği ifade ediliyor.



YAVAŞ, 300 BİN DOLARI VERGİ KAÇIRDIĞINI İTİRAF ETTİ!

Mansur Yavaş, 11 Ocak 2018 tarihinde Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada; kendisinin avukatlık yaptığını belirterek, "Paranın tahsili 5 yıl sürdü. 600 bin dolara anlaşıldı. Karşı taraf firma olduğu için makbuz kesildiğinde yaklaşık 300 bin doları vergiye gidiyordu bir de paranın 5 yıl mı 10 yıl mı sonra alınacağı da belli değildi. Bu şekilde anlaştık" dedi ve 300 bin doları vergi kaçırdığını itiraf etti.



"PARAYI BONOYA BAĞLADIK"

Mansur Yavaş, mahkemedeki savunmasında; "Avukatlık sözleşmesi için illaki vekaletname çıkartılması veya danışmanlık yapılması için illaki vekalet çıkartmaya gerek yoktur ancak parayı bonoya bağladık. Bu da bir sözleşmedir" iddiasında bulundu. Mansur Yavaş'ın, müvekkili Necmettin Keskin'den bono üzerinden tahsilat yapması Türkiye Barolar Birliği (TBB) Disiplin Kurulu'nu ihlal ettiği anlamına geliyor.



TBB KINAMA CEZASI VERDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Disiplin Kurulu'nun 5 Aralık 2006 tarihli kararında; ; sözleşme yapılmış olmasına rağmen vekaletsiz olarak iş takibi yapan avukat hakkında kınama cezası verdi. Kararda; "Bu tür bir avukatlık ücret sözleşmesinin düzenlenmesi, avukatlığın amacı, doğruluk ilkesi ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ve meslek etiği ile bağdaşmamaktadır. Avukatın kınama cezası ile cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir"deniliyor.

Avukat Abdurrahim Ata Gümüş



BONO İLE TAHSİLAT YAPAN AVUKATA DA KINAMA CEZASI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Disiplin Kurulu'nun diğer kararında; bonoyla tahsilat yapan avukata kınama cezası verdi.

TBB Disiplin Kurulu; avukatın sözleşme yerine kaim olmak üzere bono alması ve ücret alacağını bu yolla tahsile çalışması kabul edilemeyeceği yönünde karar almıştı. Kararda; avukatın eyleminin disiplin suçu oluşturduğu, bonoyla tahsilat yapan avukata kınama cezasının verilmesine hükmetti.



GÜMÜŞ: DİSİPLİN CEZASI GEREKTİRMEKTEDİR

SABAH'a konuşan avukat Abdurrahim Ata Gümüş, "Mansur Yavaş'ın hareketleri, avukatlık kanununa, meslek etik ve kurallarına aykırı olup disiplin cezası gerektirmektedir. Avukatlık meslek kurallarına göre; avukat vekalet ücreti olarak senet alamaz, avukat vekaletsiz iş takibi yapamaz. Belediye seçimlerinin seyrinde, avukatlık mesleğinin bu denli yıpratılması ve itibarını zedelemesi, avukatlığın amacı, doğruluk ilkesi ve meslek kurallarına aykırıdır. Bu davranışların her biri ayrı ayrı disiplin suçudur" dedi.

KENAN KIRAN / SABAH