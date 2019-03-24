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kaç para aldı

Yavaş kaç para aldı
Kirli İttifak'ın adayı , sahtecilikten ceza yedi. Asıl mağdur Şeker'in eski yöneticisi Hüseyin Akay, feryat etti:
Ortada bir oyun var. Çiftçinin alın teri olan 39 milyon lirayı SAMAŞ'a ödettiler. Bunun Mansur'a ulaşan kısmı hala karanlıkta!



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