Kirli İttifak'ın Ankara adayı Mansur Yavaş, sahtecilikten ceza yedi. Asıl mağdur Kayseri Şeker'in eski yöneticisi Hüseyin Akay, feryat etti:
Ortada bir oyun var. Çiftçinin alın teri olan 39 milyon lirayı SAMAŞ'a ödettiler. Bunun Mansur'a ulaşan kısmı hala karanlıkta!
Ortada bir oyun var. Çiftçinin alın teri olan 39 milyon lirayı SAMAŞ'a ödettiler. Bunun Mansur'a ulaşan kısmı hala karanlıkta!
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