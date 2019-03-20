CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı. Necmettin Kesgin adına düzenlenmiş 600 bin dolarlık sahte senetle icra takibi yapmaya kalkıştığı için para cezasına mahkum olan Yavaş'ın, eline geçen bir bilgisayarı, şantaj aracı olarak kullandığı açıklandı. Avukat Özgür Ilgaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde Yavaş'ın, Necmettin Kesgin'e dava açtığı ve içerisinde müstehcen görüntü bulunduğunu belirttiği bilgisayarı, 2014'ten beri elinde tutarak müvekkiline şantaj yaptığını, ayrıca suç unsuru bilgisayarı zamanında savcılığa teslim etmediğini belirtti. Ilgaz, "Bilgisayar, 2017'de savcılığa sunulmuş, incelendikten sonra tekrar Yavaş'a teslim edilmiş. Seda Daşdan adlı kişiye ait olan bilgisayarı 2014'ten 2017'ye kadar kendi egemenliğinde bulundurmuş" dedi. "Müstehcen görüntü bulundurma" suçunu işlediğini iddia etti. Savcı talep üzerine, Yavaş hakkında soruşturma başlattı.
Necmettin Kesgin, Mansur Yavaş'ın kendisini tehdit ettiğini, telefon mesajlarıyla şantaj yaptığını söyledi. "Sabıkası yoktur" belgesini de gösterdi.
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Necmettin Kesgin, Mansur Yavaş'ın kendisini tehdit ettiğini, telefon mesajlarıyla şantaj yaptığını söyledi. "Sabıkası yoktur" belgesini de gösterdi.
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