Kürt kökenli şehit ailesinden CHP-HDP ittifakına isyan: Oğlumun katilleriyle el ele verdiler

CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile girdiği kirli ittifaka şehit ailelerinden tepkiler sürüyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 1995'te tezkeresine 40 gün kala teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Kürt kökenli er Fevzi Çakmak'ın ailesi de 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile kurduğu örtülü ittifaka tepki gösterdi. 24 yıldır evlat acısı yaşayan baba Mustafa Çakmak, "Oğlumu şehit edenlerle el ele vermişler. CHP eski CHP değil!" diyerek kirli ittifaka ateş püskürdü.
BİR FAYDA GELMEZ
Adana'daki evinde eşi Fatma Çakmak (77) ile birlikte yaşayan 77 yaşındaki Mustafa Çakmak, SABAH'a konuştu. Aslen Şanlıurfalı olan şehit babası Mustafa Çakmak, "Bu vatan için canını veren bir şehidin babası olarak bu ittifakı içime sindiremiyorum. Kabul etmem mümkün değil. Benim çocuğum vatanı için şehit oldu. Bunlar da oğlumu şehit edenlerle kol kola girdiler. CHP hata yapıyor. Bu ittifaktan onlara bir fayda gelmez. Yol yakınken hatalarından geri dönsünler" dedi. Baba Çakmak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki göstererek şunları söyledi: "Benim evladımı, başkasının kardeşini veya babasını öldüren düşmanı kucaklamalarını ben kabul edemiyorum. Bu mudur sizin genel başkanlığınız?" Yılladır evlat hasretiyle yanıp tutuşan şehit annesi Fatma Çakmak da PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP'nin bir araya gelmesine, "Televizyonda oğlumun katilleriyle beraber olanları görünce televizyonu kapatıyorum" sözleriyle tepki gösterdi.
(SABAH)
BİR FAYDA GELMEZ
Adana'daki evinde eşi Fatma Çakmak (77) ile birlikte yaşayan 77 yaşındaki Mustafa Çakmak, SABAH'a konuştu. Aslen Şanlıurfalı olan şehit babası Mustafa Çakmak, "Bu vatan için canını veren bir şehidin babası olarak bu ittifakı içime sindiremiyorum. Kabul etmem mümkün değil. Benim çocuğum vatanı için şehit oldu. Bunlar da oğlumu şehit edenlerle kol kola girdiler. CHP hata yapıyor. Bu ittifaktan onlara bir fayda gelmez. Yol yakınken hatalarından geri dönsünler" dedi. Baba Çakmak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki göstererek şunları söyledi: "Benim evladımı, başkasının kardeşini veya babasını öldüren düşmanı kucaklamalarını ben kabul edemiyorum. Bu mudur sizin genel başkanlığınız?" Yılladır evlat hasretiyle yanıp tutuşan şehit annesi Fatma Çakmak da PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP'nin bir araya gelmesine, "Televizyonda oğlumun katilleriyle beraber olanları görünce televizyonu kapatıyorum" sözleriyle tepki gösterdi.
(SABAH)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.