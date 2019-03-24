Başkan Erdoğan, bu akşam bir televizyon kanalında canlı yayına konuk oluyor. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala meydanlar ne mesaj veriyor? Ankara, İstanbul ve İzmir'de seçim yarışları nasıl sonuçlanacak? Başkan Erdoğan mitinglerde neden sürekli Beka uyarısı yapıyor? Siyasete ve Türkiye'ye dair her şeyi Başkan Erdoğan canlı yayında cevaplıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

ANKARA VE İSTANBUL MİTİNGLERİ

Seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meydanların dili çok farklı, gittiğim yerlerdeki tepkiler çok güzel. Özellikle İstanbul'da bugün özellikle yerel yönetimlere yönelik açıklamalarım oldu. Özellikle Binali Yıldırım'ın da yol haritasını içeren bir konuşmaydı. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olanları ve bilgileri biz bugün mitingde açıklamış oldu. 1 Milyon 600 bin kişinin hiç dağılmadan soğuk olmasına rağmen dağılmadan bizi dinlemesi umutlarımızı yeşertti. Alana gelenlerin heyecanı gayet iyi. Aynı şekilde Ankara ve İzmir'i aynı şekilde heyecanlı gördüm. Konya, Diyarbakır Kayseri ve büyükşehirlerde aynı havayı hep kokladım. Yerelde bu işi bilen arkadaşlarımızı özellikle büyükşehirde aday gösterdik. Bu demokrasi zaferini yerel yönetimlerle taçlandıralım istiyorum. Cumhur ittifakının seçimesiyle Cumhurbaşkanı ile yerel bütünleşecek. Hizmetler bir bütünlük içinde illere pozitif anlamda yansıyacak ve farklı olacak.

ANKETLER KONUSU

Anket çalışması yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz. Ancak ben vatandaşımızın nabzını anketlerin önünde tutuyorum. Karşılıklı vatandaşlarımızla elektrik alıp verme olayı çok farklı. Aldığım cevaplarla oyun nabzını koklayabiliyorum. Bazı kamuoyu araştırmaları yönlendirmeyle, sosyal paylaşımlarda vs. yapılanlar çok farklı olduğu görülüyor. Onlara takılıp kalırsak seçim çalışması yürütemezsiniz. 1 Milyon 600 bin insan meydanlara geliyorsa Cumhur ittifakını seviyor takdir ediyor ki geliyor. Adaylarımızı belirlemede yanlışları bir kenara koyduk. Bu yanlışları minimize edip onları giderip bu seçime giriyoruz.

MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SÖZLERİ

Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı. Mansur Yavaş'ın sahte senet yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Öncesi ve sonrasında da durumu belli değil. Seçimden sonra bu senet olayı ile ilgili gereken yapılır. Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var. Düşünün bizim sözümüz senet demekle bu işi savuşturamazsınız. Bunun hesabını Kemal Kılıçdaroğlu veremez, sabah akşam yalan söylüyor. Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. Mehmet Özhaseki bey ile bu yarışı biz önde kazanacağız.

MHP İLE CUMHUR İTTİFAKI

Bizim MHP ile ittifakımızda tek millet, tek bayrak, tek vatan birlikteliğimiz var. Diğer 4'lü ittifakta bunları göremezsiniz. İstiklal Marşı'na bile karşı olanlarla CHP birlikte oluyor. Bunlar bizim bayrağımıza bile karşı, kendi mitinglerinde izin vermiyorlar. Bunlar sözde milliyetçiler siz bunlarla iş tuttunuz. Bunların terörist olan adaylarına yüklenip başkanlıklarını düşüreceğiz. CHP'nin Kandil adayları var. Kayyum olayı bizim zamanımızda çıkmış birşey değil. Devlet için gelen paraları bunlar Kandil'e gönderdiler. İYİ Parti'nin temsilcisi 'Bu çukurların açılmasında Erdoğan'ın bilgisi var' dedi. Bu saygısızlıkdır ahlaksızlığın daniskasıdır. Bütün eserlerimizle ve vatandaşlarıma olan sevgimizle biz ortadayız.

BEKA MESELESİ

Ülkemize karşı yürütülen operasyonlar söz konusu. Sınırımızda yürütülen savaşta YPG/PKK gibi örgütlere karşılık vermemiz beka meselesi değile nedir? 15 Temmuz'da karşımıza FETÖ'cü hainler çıktı. Onlara karşı yürütülen operasyon beka meselesi değil de nedir? Baş terörist Pensilvanya'da, yanında olanlar ve kaçanlar da var. Bir kısmını biz yakalıyoruz ve yurt dışlarına operasyon yapıyoruz. Gezi olayları, terör koridoru girişimleri, ekonomik ve finans operasyonları, FETÖ olayı, YPG/PKK meselesi, bu akşam İstiklal Marşı'na karşı yapılanlar beka meselesidir.

Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var. Düşünün bizim sözümüz senet demekle bu işi savuşturamazsınız. Bunun hesabını Kemal Kılıçdaroğlu veremez, sabah akşam yalan söylüyor. Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. Mehmet Özhaseki bey ile bu yarışı biz önde kazanacağız." dedi.

FETÖ'CÜ TERÖRİST EKREM DUMANLI'YA SERT TEPKİ

'15 Temmuz'da işi bitireceklerini sandılar. Artık eski Türkiye yok, biz kula kul değiliz. Ey Ekrem Dumanlı sen kula kulsun, vatanında bile değilsin ve sen müptezelsin.' dedi.

"SAMİMİ KÜRT KARDEŞLERİM 31 MART'TA BUNLARA CEVABINI VERECEKTİR"

Kandil'deki alçaklar 14-15 yaşındaki kızları dağa kaçırıp taciz edenler. HDP'ye oy verip kızları dağa kaçırılanların aileleri gördük. HDP'nin peşinden gitmeyin. HDP'nin adayları söyledikleri ifadelerle kürt vatandaşlarımıza saygısızlık yapıyor. Ankara'da Mansur Yavaş'a bedeli olacak diyorlar. Mansur Yavaş 'Yavaş HDP ile seçim kazanacak' sözünün hesabını versin önce. Samimi olan kürt kardeşlerimiz 31 Mart'ta bunlara cevabını verecektir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİ BİR YANI YOKTUR"

CHP seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor. İYİ Partide öyle, Mersin karma karışık oldu. Adana'da benzer durum var. İstanbul'da ve büyük bazı illerde aday çıkarmıyorlar, bunları görmek gerekiyor. CHP listelerinde HDP'li isimlere de yer veriyor. İzmir'de PKK ile ilişkili 27 kişi var. Bay Kemal çok takla atar, terör örgütünün paçavralarıyla poz vermiş insanlarla fotoğrafları var. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir.

Ülkücüleri dar ağacına asanlarla yan yana kendisi. Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz. Ülkücülük bir Türkiye sevdasıdır. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçarak sen belediyene gittin kahveni yudumladın. Tankların önünde niye durmadın?

Boğazın üstünde 3. köprü Yavuz Sultan Selim köprüsünü yaptık, denizin altından Marmaray geçiyor. O denizin altından geçtiği için onu görmesi mümkün olmayabilir. Avrasya Tüneli de aynı şekilde.

"19'U DİREKT DAĞ KADROSUNDA"

CHP seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor. İYİ Parti'de öyle, Mersin karmakarışık oldu. Adana'da benzer durum var. İstanbul'da ve büyük bazı illerde aday çıkarmıyorlar, bunları görmek gerekiyor. CHP listelerinde HDP'li isimlere de yer veriyor. İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum. Bunların 19'u direkt dağ kadrolarıyla bağlantılı. Bundan daha güzeli olur mu ispat için? Sadece bu örnek bile CHP ile PKK arasındaki ittifakı göstermesi açısından çok çarpıcıdır.

Bay Kemal çok takla atar, terör örgütünün paçavralarıyla poz vermiş insanlarla fotoğrafları var. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir. Ülkücüleri dar ağacına asanlarla yan yana kendisi. Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz. Ülkücülük bir Türkiye sevdasıdır. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçarak sen belediyene gittin kahveni yudumladın. Tankların önünde niye durmadın?

Boğazın üstünde 3.köprü Yavuz Sultan Selim köprüsünü yaptık, denizin altından Marmaray geçiyor. O denizin altından geçtiği için onu görmesi mümkün olmayabilir. İstanbul-İzmir yolunu bu yıl bitiriyoruz, bu mesafe 3,5 saate inecek. 81 ilin tamamında üniversiteler var. Sağlıkta bütün il ve ilçelerde hastaneler var. Şimdi biz şehir hastanelerine başladık.

Ben göreve başladığımda Haliç rezil haldeydi. İzmir Körfez aynı şekilde bunlar kendileri halledemediler. Bizim yaptıklarımızla temizlendi oralar. Neden zamanında yapılmadı peki? İzmir'in suyu yoktu, biz barajla İzmir'e suyu getirdik.

YASSIADA'YA NELER YAPILACAK?

Tabi burası yaşananlar nedeniyle Yaslıada öncelikle. Bu ada demokrasi ve özgürlükler adası olarak değişecek. Proje çok çok güzel. Karşısındaki Sivriada'ya bunu entegre edeceğiz. Bu adada uluslararası bir çok barışa yönelik toplantılar yapılacak. Böyle güzel bir adayı biz yaptık, 1-2 aya son rötuşları yapılıp açılacak.

YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü terör eylemidir. Arkasında kim var bunlar ortaya çıkarılacak. Sayın başbakanın yaptığı açıklamalar her yönüyle takdire şayandır. Kendisi bu acıyı bizzat yaşamıştır.



AYASOFYA

Ayasofya'ya giriş seçimden sonra Ayasofya'nın girişi ücretsiz olabilir. Ayasofya müze statüsünden çıkarılabilir. (Ayasofya'nın ücretsiz olması)Olmayacak bir şey değil hatta üzerinde öyle dururuz ki, (adını) müze değil artık Ayasofya Cami olarak koyarız.



TRUMP'IN GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASI

BM'nin kesin kararı var bu konu hakkında. Fransa'nın da duruşu ayrı. Trump ile görüşmem olacak ona da söyleyeceğim. Burada çok büyük bir yanlış var Trump 'Golan Tepeleri'ni Netanyahu'ya seçim hediyesi olarak altın tepside sunmak istiyor. Netanyahu'nun yolsuzlukları da ayrıca deşifre oldu. Ne yazık ki Netanyahu'nun seçim çalışmalarını ABD yürütüyor. Bu birliktelik dünya barışını tehdit ediyor. 'Golan Tepeleri' olayını BM'ye taşıyoruz. BM Genel Kurulu'nda da bu konunun onaylanıp geçmesi mümkün değil.

Fırat'ın Doğusuna yönelik yapılacak operasyonda son aşamaya gelindi. Önceliğimiz seçim önce onu atlatacağız. Tüm yığınağımızı orada Türkiye olarak yaptık. Bir gece ansızın girmemiz gerekiyorsa gireriz.

F-35 VE S-400

F-35 için 1 milyar 200 milyon dolar verdik. Bu konuda bir sıkıntı söz konusu değil ki... Ülkemizin savunma sistemi noktasında adımlarımızı neden atmayalım. S-400'le ilgili de geri adım söz konusu değil. Ayrıca ABD'ye 'Patriot'lar için şartları hazırlayın' dedik.