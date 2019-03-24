İstanbul bugün tekrar tarih yazdı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlar tek yumruk oldu.
İstanbul bugün tekrar tarih yazdı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlar tek yumruk oldu.
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