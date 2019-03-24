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  • 24.03.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 18:55

Bakan Albayrak'tan Yenikapı paylaşımı: yine muhteşem

, Genel Başkanı ile Genel Başkanı , 'nın Yenikapı'daki ""nden kareleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İstanbul bugün tekrar tarih yazdı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlar tek yumruk oldu.

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