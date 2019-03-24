İfşa ediyoruz! İşte Zillet İttifakı'nın terörle bağlantılı adayları!
İfşa ediyoruz! 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi teröristlerle iş birliği içine giren Zillet İttifakı, birçok teröriste listesinde yer verdi! İşte isim isim Zillet İttifakı'nın terör bağlantılı adayları ve sicilleri...
24.03.2019 01:07
- Son Güncelleme: 24.03.2019 02:42
Gururla ifşa ediyoruz! İşte 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Türkiye düşmanlarıyla iş birliğine soyunan Zillet İttifakı'nın terör bağlantılı adayları ve sicilleri...
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