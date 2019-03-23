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  • Son Güncelleme: 23.03.2019 20:55

'li Gülistan Koçyiğit "Oyunu bozduk" gizli ittifakı itiraf etti!

Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, 'da konuştu. Partisinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de neden aday çıkarmadığını açıklayan Koçyiğit, gizli ittifakı resmen itiraf etti.

HDP Milletvekili Koçyiğit: AKP- MHP karşısındaki adayı destekleyeceğiz

Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, 'da konuştu.

Koçyiğit şunları söyledi:

"İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da birçok yerde aday çıkarmayarak aslında şunu göstermiş olduk değerli arkadaşlar, biz Türkiye'de demokrasi seçeneğini, özgürlük seçeneğini tercih ettik ve AKP-MHP bloğunun karşısındaki adayı destekleyeceğiz, asıl tokatı İstanbul'da, İzmir'de, Eskişehir'de onlara atacağız. Yetmez Adana'da, Mersin'de yiyecekler silleyi ve görecekler Halkların Demokratik Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'ne gönül veren milyonların gücünü görecekler."

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