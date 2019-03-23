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  • 23.03.2019 19:54
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 19:58

li turiste hakaret eden tutuklandı

'da aracına binen li yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan 'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheli O.K. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli O.K.'nın tutuklanmasına karar verdi. O.K.'nın hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
'nda aracına binen li O.A.L.'ye "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği ortaya çıkan taksici O.K. dün gözaltına alınmıştı. "Gasp" suçuyla hakkında işlem yapılan O.K., olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edilmişti, aracı da bağlanmıştı.

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