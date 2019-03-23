CHP'lilerin rezidans düşkünlüğü bitmek bilmiyor! Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi'nin Trendist Ataşehir adlı site kapsamında belediyeyi 82 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilmişti. Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin birçok rezidans sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.
CHP'de bir rezidans skandalı daha! Şimdi de Sarıyer'de patladı...
CHP’lilerin Rezidans düşkünlüğü bitmek bilmiyor! Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi’nin Trendist Ataşehir adlı site kapsamında belediyeyi 82 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilmişti. Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi’nin birçok rezidans sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Ataşehir Belediyesi'nden sonra CHP'de bir rezidans skandalı da CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde patladı!
CHP'lilerin rezidans düşkünlüğü bitmek bilmiyor! Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi'nin Trendist Ataşehir adlı site kapsamında belediyeyi 82 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilmişti. Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin birçok rezidans sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.
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