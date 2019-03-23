Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.03.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 23:01

'de bir rezidans skandalı daha! Şimdi de Sarıyer'de patladı...

’lilerin Rezidans düşkünlüğü bitmek bilmiyor! eski Başkanı ’nin adlı site kapsamında belediyeyi 82 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilmişti. Battal İlgezdi ve eşi ’nin birçok rezidans sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Ataşehir Belediyesi'nden sonra CHP'de bir rezidans skandalı da CHP'li 'nde patladı!




CHP'lilerin rezidans düşkünlüğü bitmek bilmiyor! Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi'nin Trendist Ataşehir adlı site kapsamında belediyeyi 82 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilmişti. Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin birçok rezidans sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'de bir rezidans skandalı daha! Şimdi de Sarıyer'de patladı...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri