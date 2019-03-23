CHP'lilerin rezidans düşkünlüğü bitmek bilmiyor! Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi'nin Trendist Ataşehir adlı site kapsamında belediyeyi 82 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilmişti. Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin birçok rezidans sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.