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  • Son Güncelleme: 23.03.2019 22:40

Başkan Erdoğan'dan 'nin son sözü olan "" kampanyasına destek

Başkan , 'da camilere yönelik terör saldırısına tepki olarak başlatılan, 'nin son sözleri "" kampanyasına Twitter'dan destek verdi.


Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 'nin son sözü olan "" yani "" kampanyasını destekledi.

Erdoğan, "Selam kardeşim..." başlığıyla yaptığı paylaşımda "#HelloBrother" etiketiyle hazırlanan videoyu paylaştı.

Başkan Erdoğan, "", " JK", " SK", " EN", "", "Trabzonspor Kulübü" ve " World" Twitter hesaplarından "#HelloBrother" etiketiyle paylaşılan videoları da retweetledi.



Terör saldırısında hayatını kaybeden göçmeni 71 yaşındaki Davud Nabi, camiye girdiği sırada "Merhaba kardeşim" diye seslendiği teröristin kayda aldığı görüntülerde yer almıştı. Terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi, "merhaba kardeşim" sözlerinden birkaç saniye sonra terörist tarafından kurşunlanarak katledildi.

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