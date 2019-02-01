Ataşehir'i aile şehrine çeviren CHP eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yeniden aday gösterildi. Usulsüz şekilde gelir sağlayan ve Ataşehir'de yapılan rezidansları eşi Gamze İlgezdi'yle birlikte akrabalarına aktaran Battal İlgezdi soygununa kaldığı yerden devam etmek istiyor.



AİLESİNİ İHYA ETTİ

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sadece eşini değil, belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu 2009'dan beri tüm yakınlarını emlak zengini yaptığı belirlendi. SGK emeklisi enişte Nurettin Şahin ile Gamze İlgezdi'nin babası, annesi, ablası ve eniştelerinin üzerine geçen gayrimenkuller herkesi şaşkına çevirdi.