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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 13:10

'de skandalı! 'soyguna devam' dedi!

Belediyeyi uğrattığı zararlar ve usulsüz işlemleri nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı yeniden ’den aday gösterildi. Emlak skandalları ve milyarlık vurgunlarıyla sürekli gündemde olan İlgezdi’nin aday gösterilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. lideri ’nun görevden alınan İlgezdi’yi neden koruma kalkanına aldığı da merak konusu oldu.

CHP Ataşehir'de 'soyguna devam' dedi!

'i aile şehrine çeviren eski Belediye Başkanı yeniden aday gösterildi. Usulsüz şekilde gelir sağlayan ve Ataşehir'de yapılan rezidansları eşi 'yle birlikte akrabalarına aktaran soygununa kaldığı yerden devam etmek istiyor.

AİLESİNİ İHYA ETTİ
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sadece eşini değil, belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu 2009'dan beri tüm yakınlarını emlak zengini yaptığı belirlendi. SGK emeklisi enişte Nurettin Şahin ile Gamze İlgezdi'nin babası, annesi, ablası ve eniştelerinin üzerine geçen gayrimenkuller herkesi şaşkına çevirdi.

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