Ataşehir'i aile şehrine çeviren CHP eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yeniden aday gösterildi. Usulsüz şekilde gelir sağlayan ve Ataşehir'de yapılan rezidansları eşi Gamze İlgezdi'yle birlikte akrabalarına aktaran Battal İlgezdi soygununa kaldığı yerden devam etmek istiyor.
AİLESİNİ İHYA ETTİ
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sadece eşini değil, belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu 2009'dan beri tüm yakınlarını emlak zengini yaptığı belirlendi. SGK emeklisi enişte Nurettin Şahin ile Gamze İlgezdi'nin babası, annesi, ablası ve eniştelerinin üzerine geçen gayrimenkuller herkesi şaşkına çevirdi.
Ataşehir'de Battal İlgezdi skandalı! CHP 'soyguna devam' dedi!
Belediyeyi uğrattığı zararlar ve usulsüz işlemleri nedeniyle görevden uzaklaştırılan CHP eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yeniden Ataşehir’den aday gösterildi. Emlak skandalları ve milyarlık vurgunlarıyla sürekli gündemde olan İlgezdi’nin aday gösterilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun görevden alınan İlgezdi’yi neden koruma kalkanına aldığı da merak konusu oldu.
Ataşehir'i aile şehrine çeviren CHP eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yeniden aday gösterildi. Usulsüz şekilde gelir sağlayan ve Ataşehir'de yapılan rezidansları eşi Gamze İlgezdi'yle birlikte akrabalarına aktaran Battal İlgezdi soygununa kaldığı yerden devam etmek istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.