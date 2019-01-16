Rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, belediyeyi 82 milyon TL zarara uğrattığı belgelendi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişleri, Ataşehir Atatürk Mahallesi Emekevler bölgesinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesinde Ataşehir Belediyesi'nin belediyeye ait 82 milyon TL'nin nakit ve peşin alması gerekirken yüklenici firmaya bıraktığını tespit etti. Müfettişlerin raporunda, belediyenin emsalden kaynaklanan inşaat alan artışında yarı yarıya olması gereken paylaşımda 77 adet daire alırken, yüklenici firmanın 133 daire ve 4 dükkân aldığına dikkat çekildi.

AİLE BOYU RANT

Skandal bununla da bitmiyor. Ataşehir Belediyesi haklarının yüklenici firmaya geçmesine göz yuman Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin kardeşi Duygu Akkuş'un, yüklenici firma tarafından inşa edilen Trendist Ataşehir'den iki daire sahibi oldu. Gamze Akkuş İlgezdi'nin annesi Remziye Akkuş da, Trendist Ataşehir'in en büyük ve pahalı dairesinin sahibi.. Remziye Akkuş'un, kızı Gamze Akkuş İlgezdi'nin 4+1 loft dairelerinde ikamet etmesi, hiçbir geliri olmamasına rağmen şimdi de Trendist Ataşehir'deki en büyük ve pahalı dairelerden birine sahip olması dikkat çekiyor.

DERT'SİZ BAŞKAN

Ataşehir Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Abdullah Der'in oğlu Gökhan Der'in de yine Trendist Ataşehir'de, Remizye Akkuş'la aynı blokta daire sahibi olduğu bildirildi.



HÜSEYİN AVNİ MUTLU DA ORADA

FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan ve Edirne Cezaevi'nde bulunan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da Trendist Ataşehir'de dairesi bulunuyor.

BATTAL İLGEZDİ'NİN 20 DAİRESİ Mİ VAR?

Görevden uzaklaştırılmasına rağmen 'gölge başkan' sıfatıyla belediyeyi uzaktan yönetmeyi sürdürdüğü ileri sürülen Ataşehir Eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Ataşehir Trendist'te 20'ye yakın dairenin olduğu iddia ediliyor. Battal İlgezdi'nin koruması ve güvenlik müdürü Aşkın Şit'in, Ataşehir Trendist taksi durağını işlettiği bildirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN DOĞAN RANT SİTESİ

Atatürk Mahallesi Emekevler Bölgesi 57 bin 755 metrekare alanlı Ataşehir Belediyesi'ne ait taşınmaz, kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihaleye çıkarıldı ve yüklenici firma, Trendist Ataşehir projesini hayata geçirdi. Ataşehir Belediyesi ve yüklenici firma, imzalanan kat karşılığı sözleşmesi hükümlerine göre eşit oranda paylaşımda bulunacaktı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişleri, söz konusu paylaşımın eşit yapılmadığı ve Ataşehir Belediyesi'nin zarara uğratıldığına yönelik iddialar üzerine inceleme başlattı. Müfettişler, Ataşehir Belediyesi'nin kurumu zarara uğrattığını tespit etti.

PAYLAŞIM ORANI DOĞRU YAPILMADI

Raporda özetle şöyle denildi:

* İmar değişikliği sonucunda oluşan inşaat alanlarının miktarındaki artışın hesabında, Ataşehir Belediyesi ile yüklenici firma arasında A, B ve C bloklarının emsal inşaat alanlarına göre yapılan paylaşımda oluşan yüzde 46.04 payının sözleşmede sonucu oluşan paylaşım oranı olarak esas alındığı, oysa paylaşım oranının yüzde 50.5 olduğu, buna göre yüzde 4.46 payın göz ardı edildiği anlaşılmaktadır."

* İmar değişikliği ile oluşan inşaat alanlarındaki artışın taraflarca paylaşımında paylaşın oranının yüzde 46.04 olarak alınması hatalıdır. Çünkü Kat Karlığı İnşaat İhalesi sonrası Ataşehir Belediyesi'ne C bloklarda yer alan dairelerin yanı sıra yüzde 4.46 paylaşım oranının karşılığı olarak 82 milyon TL nakit verilmesi taahhüt edilmiştir."

Kenan Kıran/Sabah