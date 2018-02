Mükerrer kavgası

36. Olağan Kurultayı 'nda genel başkanlık seçimi öncesinde imza kavgası yaşandı... 165 imza ile aday olannin mükerrer imzalar aldığı ortaya çıktı. Araştırma sonucunda mükerrer imzaların alındığı kesinleşti. Daha sonra Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen,dedi.Bu sözler nedeniyle çılgına dönen İnce, kürsüye geldi. İnce,ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu da, kurultayda açıklamalar yaptı: Kurultayın adı 'Adalet ve cesaret'tir.Biz CHP solarak sadece sorunları dile getiren değil her sorunun üzerine kararlılıkla yürüyen bir partiyiz…'İlk dört yılKurultay protokol kriziyle başladı. CHP eski genel başkanlarına protokol tribününde yer ayrılmadı. Murat Karayalçın uygulamaya tepki göstererek salonu terk etti. Bülent Ecevit 'in eşi Rahşan Ecevit, kurultaya kart ile davet edilmesine tepki göstererek salona gelmedi.Skandal sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, salona girişinde cılız alkışlarla karşılandı, bu sırada Muharrem İnce taraftarları dakikalarca "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.İnce, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu tarafından da alkışlanan konuşmasında iki kez üst üste seçim kaybeden genel başkanını koltuğu bırakmasını teklif etti. Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimleri hatırlatarak "8 kez denedin olmadı" dedi.Bu partinin ülkeyi yönetebileciğine inanan var mı? Bence yok.CHP'li olarak yaşananlardan utanıyorum. Hepinize yazıklar olsun.Bir parti düşünün. After Party gibi. Stand- Up gibi. Komedi dizisi gibi... İşte o parti CHP.CHP derhal kapatılmalı. Bunu da Kılıçdaroğlu açıklamalı. Çünkü bir parti daha ne kadar komik duruma düşebilir.Kritik oylama dün akşam saat 21.00'de başlayıp 23.00'te sona erdi. Yapılan sayımda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alırken, Muharrem İnce ise 447 oy aldı. Bu sonuçla Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturmaya hak kazandı.