Mükerrer kavgası
CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı yine skandal bir olayla başladı. Muharrem İnce’nin 48 mükerrer imza topladığı ortaya çıktı. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, “Aday olsun” sözleri üzerine kürsüye çıkan İnce, sert konuştu: Ali Cengiz oyunlarını bırakın. Kurultayı başlarına yıkarım
ÖZGÜR İRADELERİNİ İSTİYORUM
Bu sözler nedeniyle çılgına dönen İnce, kürsüye geldi. İnce, "Neden mükerrer imzalar bana yazılıyor? Algı operasyonu yapmak istiyorlar. Ben kurultayı aldım, benim kimsenin imzasına ihtiyacım yok. Bu bir algı operasyonudur. O kurultayı başlarına yıkarım. Ali Cengiz oyunları bunları. Kılıçdaroğlu'ndan lütuf istemiyorum. Delegelerin özgür iradelerini istiyorum. İmzalarını da geri çeksinler. İstemiyorum kimsenin imzasını. Yürekleri varsa çıksınlar salona, Muharrem İnce'ye imza verecek olanları sorsunlar, bakalım kaç katı görüyorlar" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu da, kurultayda açıklamalar yaptı: Kurultayın adı 'Adalet ve cesaret'tir. Adaleti ve cesareti bir arada götüreceğiz. Ülkemizin genel durumu şöyle. Bugün beş temel sorunla karşı karşıyayız. Karamsar bir tablo var. Biz CHP solarak sadece sorunları dile getiren değil her sorunun üzerine kararlılıkla yürüyen bir partiyiz… Açık ve net buradan bir kez daha söylüyorum; adına ne derseniz deyin bu sorunu çözecek olan parti sadece ve sadece CHP'dir. 'İlk dört yıl
KURULTAYDAN NOTLAR
Kurultay protokol kriziyle başladı. CHP eski genel başkanlarına protokol tribününde yer ayrılmadı. Murat Karayalçın uygulamaya tepki göstererek salonu terk etti.
Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, kurultaya kart ile davet edilmesine tepki göstererek salona gelmedi.
Skandal sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, salona girişinde cılız alkışlarla karşılandı, bu sırada Muharrem İnce taraftarları dakikalarca "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.
İnce, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu tarafından da alkışlanan konuşmasında iki kez üst üste seçim kaybeden genel başkanını koltuğu bırakmasını teklif etti. Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimleri hatırlatarak "8 kez denedin olmadı" dedi.
SOSYAL MEDYADA KURULTAY TEPKİSİ
Bu partinin ülkeyi yönetebileciğine inanan var mı? Bence yok.
Kurultay yapamayan partiye bakın...
CHP'li olarak yaşananlardan utanıyorum. Hepinize yazıklar olsun.
Mükerrer oy yalanına savunanlar mükerrer imza atıyor. İşte gerçek CHP?
Bir parti düşünün. After Party gibi. Stand- Up gibi. Komedi dizisi gibi... İşte o parti CHP.
İnce seçilse ne olur, Kılıçdaroğlu kalsa ne olur. Yüzde 25 olur, bir şey değişmez.
CHP derhal kapatılmalı. Bunu da Kılıçdaroğlu açıklamalı. Çünkü bir parti daha ne kadar komik duruma düşebilir.
YENİDEN KILIÇDAROĞLU
Kritik oylama dün akşam saat 21.00'de başlayıp 23.00'te sona erdi. Yapılan sayımda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alırken, Muharrem İnce ise 447 oy aldı. Bu sonuçla Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturmaya hak kazandı.
Etiketler: muharrem ince , Bülent Ecevit , CHP , Olağan Kurultayı , Kemal Kılıçdaroğlu
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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