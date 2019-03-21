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  • Son Güncelleme: 21.03.2019 11:12

'da operasyonu | 79 ton ele geçirildi

tesisi ve bir araçta yapılan aramada, 82 ton 100 litre ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

'da düzenlenen operasyonda 82 ton 100 litre ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Ceyhan yolunda şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 3 ton 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, aracın yakıtı aldığını belirlediği Hacı Sabancı 'ndeki bir tesisine operasyon düzenledi.

Tesiste yapılan aramada, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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