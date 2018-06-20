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Başkanı'ndan çok önemli açıklama: O şahıs gözaltına alındı

Başkanı açıklama yaptı. Sadi Güven, sosyal medyada iki kez oy verdiği iddia edilen şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Güven, yurt dışında kullanılan oy sayısının 1 milyon 486 bin 532 olduğunu belirtti.

YSK Başkanı açıkladı! O şahıs gözaltına alındı

Başkanı yaptığı açıklamada, "60 ülke 123 temsilcilikte çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız çok yoğun çalıştı. Ben bu çalışmada emeği geçen başta dışişleri personeli olmak üzere herkese teşekküre diyorum. Uçaklarla bugün Avrupa'nın tamamını getireceğiz. Diğer ülkelerden bir kısmı zaten bize geldi. günü sandıklar açıldıktan sonra aynı anda o sandıkları açmaya başlayacağız." dedi.

"GÖZALTINA ALINDI"
Güven sözlerine şöyle devam etti, "Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. 'da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra 'de Adnan Menderes Havalimanında da oy kullandığına yönelik fotoğraf vardı. Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük. Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası var çok açık. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk."

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 09:45
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