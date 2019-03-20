Şehit yakınlarından CHP-İP-SP’ye sert tepki: Çocuklarımıza kurşun sıkanlarla yoldaş oldular

Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği iki camiye yapılan terör saldırısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıyı İslam dünyasına bağlamasına şehit yakınlarından da büyük tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'de beka sorunu yoktur" sözünü de hatırlatan şehit yakınları, saldırının yanı sıra HDP'li Sezai Temelli'nin yaptığı "CHP, İstanbul ve Ankara'da HDP oylarıyla kazanacak" itirafının da "beka sorununun açık kanıtı" olduğunu söylediler.Ateş çemberinde olan Türk milleti geçmişte nasıl 7 düvele karşı mücadele verdiyse şimdi de 7 dümene karşı mücadele veriyor. Cumhur İttifakı'nın dile getirdiği beka meselesini muhalefet hafife aldı. Beka sorununun olmadığını söylediler. Yeni Zelanda'daki saldırı böyle bir meselenin olduğunu açıkça ortaya koydu. Haçlı zihniyetinin İslam'a ve Türklere beslediği kin bu terör saldırısıyla ortaya çıktı.

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit: Her defasında "Bu ülkede beka sorunu yok" diyen dörtlü çete Yeni Zelanda'daki saldırıdan da ders çıkarmadı. Bence onların sorunu beka değil, zeka. Dörtlü çete terörün yandaşı ile ittifak yapıyorsa, haçlı zihniyeti "Minarelerinizi, camilerinizi yıkacağız" diyorsa bu ülkede beka sorunu vardır. Sezai Temelli, çıkıp kirli ittifakı ifşa etti. Bizim çocuklarımıza kurşun sıkanların arka bahçesi olan HDP ile Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu yoldaş olmuştur.

Türkiye ve Müslümanlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nı tehdit edeceksin işte beka sorunu burada. Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı beka sorununu gözler önüne serdi. Hangi Avrupa devleti üst düzey bir kınama yayınladı? O alçak bir de şehitler diyarı ülkemizi ve devlet başkanımızı tehdit etti. 8 asır öncesinin kinini tutup, bu milleti ve vatanı hedef alan tüm zihniyetlere karşı uyanık kalmalıyız. Başkanımızın da dediği gibi "Bir olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."HDP'nin eş başkanı, sanki Kürt halkının oylarına ipotek koyarcasına belediyelerin kendi oylarıyla seçilebileceğini söylüyor. Bu talihsiz bir açıklamadır. Bu tür açıklamalar yapmak ülkemizi bölmeye çalışanların beyhude çabaları. Asla başaramayacaklar.Yeni Zelanda'daki katliam bağıra bağıra gelen bir olaydı. Bu sadece bir beka değil tüm İslam aleminin olayıdır. DP'li Sezai Temelli'nin sözlerini kınıyorum. Bu partiye sırt bağlayan CHP zihniyetine de Allah fırsat vermesin. 15 Temmuz'da sesini çıkartmayıp ülkenin bölünmesine sessiz kalanlar kirli ittifak içinde ülkenin şehirlerini PKK 'ya terör örgütü diyemeyen ve terör siyaseti içerisinde olan HDP'lilere peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Bizler 15 Temmuz'da olduğu gibi hazır bekliyoruz. Bütün bu oyunları bozarız.Müslümanlıkta kahpelik olmaz. Kahpeler insanıarkadan vurur. Yeni Zelanda'daki kahpe insanda Müslümanları arkadan vurarak şehit etmiştir.Çanakkale'de olduğu gibi yine bu kötü niyetliler toprağınaltına girecek ve yok olacak. HDP'li SezaiTemelli'nin sözleri CHP-İP-HDP-SP ittifakını açıkaçık ortaya koyuyor. Nasıl ülkeler birleşipÇanakkale'de dört koldan saldırdı, şimdide vatanı bölmeye çalışan HDP ileCHP, İPve SP dörtlüsüsahnede.Şırnak'ta şehit edilen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un kızları Güneş ve Zeliha: Babamız vatan için millet için, sizler için şehit oldu. Bunlara oy verirseniz şehit aileleri olarak hakkımızı helal etmeyiz.

Şehidin ağabeyi Ömer Aksoy: Eğer HDP Ankara ve İstanbul'u yönetirse şehit aileleri için bir ihanettir, kabul edilemez. Türkiye'nin daha güçlenmesi için Başkanımıza destek vermeliyiz.Türkiye'nindört yanında savaş olması, 16 binkilometreden tehdit edilmesi, ekonomiksaldırılar ve "CHP İstanbul veAnkara'da HDP oylarıyla kazanacak"'itirafı beka sorununun varlığınadelil. Atatürk'ün partisine"Sayemizde kazanacaksınız"diyenler ve50 Müslüman'ı şehit eden teröristinsilahına yazdıkları"Vatan için uyanıkol, düşmana karşı tek yürek ol" diyor.Biz buraları şehitlerimizin kanıylayurt tuttuk. 1071'den bu yana bekamücadelesi veriyor, her karışı içincandan, canandan geçiyoruz.15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz: Bu insanlara verilen oylar dağdaki teröriste şehirlere yerleştirmekten başka ne olabilir. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Ankara ve İstanbul'u HDP yönetecek açıklaması kirli ittifakın alenileşmesi oldu. Bu kirli ittifakla CHP, İP ve SP şehitleri hiçe saymıştır. Biz şehit aileleri nazarında da artık onlar bir hiçtir.SABAH