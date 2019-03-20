Şehit yakınlarından CHP-İP-SP’ye sert tepki: Çocuklarımıza kurşun sıkanlarla yoldaş oldular

Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği iki camiye yapılan terör saldırısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıyı İslam dünyasına bağlamasına şehit yakınlarından da büyük tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'de beka sorunu yoktur" sözünü de hatırlatan şehit yakınları, saldırının yanı sıra HDP'li Sezai Temelli'nin yaptığı "CHP, İstanbul ve Ankara'da HDP oylarıyla kazanacak" itirafının da "beka sorununun açık kanıtı" olduğunu söylediler.
Siirt'te şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in (27) babası Musa Temizyürek: Ateş çemberinde olan Türk milleti geçmişte nasıl 7 düvele karşı mücadele verdiyse şimdi de 7 dümene karşı mücadele veriyor. Cumhur İttifakı'nın dile getirdiği beka meselesini muhalefet hafife aldı. Beka sorununun olmadığını söylediler. Yeni Zelanda'daki saldırı böyle bir meselenin olduğunu açıkça ortaya koydu. Haçlı zihniyetinin İslam'a ve Türklere beslediği kin bu terör saldırısıyla ortaya çıktı.
ÇÖZÜM BİR OLMAKTA
Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ı babası Yahya Tatar: Türkiye ve Müslümanlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nı tehdit edeceksin işte beka sorunu burada. Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı beka sorununu gözler önüne serdi. Hangi Avrupa devleti üst düzey bir kınama yayınladı? O alçak bir de şehitler diyarı ülkemizi ve devlet başkanımızı tehdit etti. 8 asır öncesinin kinini tutup, bu milleti ve vatanı hedef alan tüm zihniyetlere karşı uyanık kalmalıyız. Başkanımızın da dediği gibi "Bir olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."
Kuzey Irak'ta şehit düşen Jandarma komando Er Mehmet Karaca'nın ağabeyi Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail Karaca: HDP'nin eş başkanı, sanki Kürt halkının oylarına ipotek koyarcasına belediyelerin kendi oylarıyla seçilebileceğini söylüyor. Bu talihsiz bir açıklamadır. Bu tür açıklamalar yapmak ülkemizi bölmeye çalışanların beyhude çabaları. Asla başaramayacaklar.
15 Temmuz şehidi Muharrem Kerem Yıldız'ın annesi Asiye Yıldız: Yeni Zelanda'daki katliam bağıra bağıra gelen bir olaydı. Bu sadece bir beka değil tüm İslam aleminin olayıdır. DP'li Sezai Temelli'nin sözlerini kınıyorum. Bu partiye sırt bağlayan CHP zihniyetine de Allah fırsat vermesin. 15 Temmuz'da sesini çıkartmayıp ülkenin bölünmesine sessiz kalanlar kirli ittifak içinde ülkenin şehirlerini PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terör siyaseti içerisinde olan HDP'lilere peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Bizler 15 Temmuz'da olduğu gibi hazır bekliyoruz. Bütün bu oyunları bozarız.
VATANI BÖLMEYE ÇALIŞAN DÖRTLÜ SAHNEDE
15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın babası Turan Satır: Müslümanlıkta kahpelik olmaz. Kahpeler insanı arkadan vurur. Yeni Zelanda'daki kahpe insan da Müslümanları arkadan vurarak şehit etmiştir. Çanakkale'de olduğu gibi yine bu kötü niyetliler toprağın altına girecek ve yok olacak. HDP'li Sezai Temelli'nin sözleri CHP-İP-HDP-SP ittifakını açık açık ortaya koyuyor. Nasıl ülkeler birleşip Çanakkale'de dört koldan saldırdı, şimdi de vatanı bölmeye çalışan HDP ile CHP, İPve SP dörtlüsü sahnede.
HAKKIMIZI HELAL ETMEYİZ
Şırnak'ta şehit edilen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un kızları Güneş ve Zeliha: Babamız vatan için millet için, sizler için şehit oldu. Bunlara oy verirseniz şehit aileleri olarak hakkımızı helal etmeyiz.
1071'DEN BERİ BEKA MÜCADELESİ VERİYORUZ
Babası şehit kendisi Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş (65): Türkiye'nin dört yanında savaş olması, 16 bin kilometreden tehdit edilmesi, ekonomik saldırılar ve "CHP İstanbul ve Ankara'da HDP oylarıyla kazanacak"' itirafı beka sorununun varlığına delil. Atatürk'ün partisine "Sayemizde kazanacaksınız" diyenler ve 50 Müslüman'ı şehit eden teröristin silahına yazdıkları"Vatan için uyanık ol, düşmana karşı tek yürek ol" diyor. Biz buraları şehitlerimizin kanıyla yurt tuttuk. 1071'den bu yana beka mücadelesi veriyor, her karışı için candan, canandan geçiyoruz.
OY İÇİN ŞEHİTLERİ HİÇE SAYDILAR
15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz: Bu insanlara verilen oylar dağdaki teröriste şehirlere yerleştirmekten başka ne olabilir. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Ankara ve İstanbul'u HDP yönetecek açıklaması kirli ittifakın alenileşmesi oldu. Bu kirli ittifakla CHP, İP ve SP şehitleri hiçe saymıştır. Biz şehit aileleri nazarında da artık onlar bir hiçtir.
SABAH
Siirt'te şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in (27) babası Musa Temizyürek: Ateş çemberinde olan Türk milleti geçmişte nasıl 7 düvele karşı mücadele verdiyse şimdi de 7 dümene karşı mücadele veriyor. Cumhur İttifakı'nın dile getirdiği beka meselesini muhalefet hafife aldı. Beka sorununun olmadığını söylediler. Yeni Zelanda'daki saldırı böyle bir meselenin olduğunu açıkça ortaya koydu. Haçlı zihniyetinin İslam'a ve Türklere beslediği kin bu terör saldırısıyla ortaya çıktı.
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit: Her defasında "Bu ülkede beka sorunu yok" diyen dörtlü çete Yeni Zelanda'daki saldırıdan da ders çıkarmadı. Bence onların sorunu beka değil, zeka. Dörtlü çete terörün yandaşı ile ittifak yapıyorsa, haçlı zihniyeti "Minarelerinizi, camilerinizi yıkacağız" diyorsa bu ülkede beka sorunu vardır. Sezai Temelli, çıkıp kirli ittifakı ifşa etti. Bizim çocuklarımıza kurşun sıkanların arka bahçesi olan HDP ile Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu yoldaş olmuştur.
ÇÖZÜM BİR OLMAKTA
Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ı babası Yahya Tatar: Türkiye ve Müslümanlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nı tehdit edeceksin işte beka sorunu burada. Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı beka sorununu gözler önüne serdi. Hangi Avrupa devleti üst düzey bir kınama yayınladı? O alçak bir de şehitler diyarı ülkemizi ve devlet başkanımızı tehdit etti. 8 asır öncesinin kinini tutup, bu milleti ve vatanı hedef alan tüm zihniyetlere karşı uyanık kalmalıyız. Başkanımızın da dediği gibi "Bir olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."
Kuzey Irak'ta şehit düşen Jandarma komando Er Mehmet Karaca'nın ağabeyi Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail Karaca: HDP'nin eş başkanı, sanki Kürt halkının oylarına ipotek koyarcasına belediyelerin kendi oylarıyla seçilebileceğini söylüyor. Bu talihsiz bir açıklamadır. Bu tür açıklamalar yapmak ülkemizi bölmeye çalışanların beyhude çabaları. Asla başaramayacaklar.
15 Temmuz şehidi Muharrem Kerem Yıldız'ın annesi Asiye Yıldız: Yeni Zelanda'daki katliam bağıra bağıra gelen bir olaydı. Bu sadece bir beka değil tüm İslam aleminin olayıdır. DP'li Sezai Temelli'nin sözlerini kınıyorum. Bu partiye sırt bağlayan CHP zihniyetine de Allah fırsat vermesin. 15 Temmuz'da sesini çıkartmayıp ülkenin bölünmesine sessiz kalanlar kirli ittifak içinde ülkenin şehirlerini PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terör siyaseti içerisinde olan HDP'lilere peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Bizler 15 Temmuz'da olduğu gibi hazır bekliyoruz. Bütün bu oyunları bozarız.
VATANI BÖLMEYE ÇALIŞAN DÖRTLÜ SAHNEDE
15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın babası Turan Satır: Müslümanlıkta kahpelik olmaz. Kahpeler insanı arkadan vurur. Yeni Zelanda'daki kahpe insan da Müslümanları arkadan vurarak şehit etmiştir. Çanakkale'de olduğu gibi yine bu kötü niyetliler toprağın altına girecek ve yok olacak. HDP'li Sezai Temelli'nin sözleri CHP-İP-HDP-SP ittifakını açık açık ortaya koyuyor. Nasıl ülkeler birleşip Çanakkale'de dört koldan saldırdı, şimdi de vatanı bölmeye çalışan HDP ile CHP, İPve SP dörtlüsü sahnede.
HAKKIMIZI HELAL ETMEYİZ
Şırnak'ta şehit edilen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un kızları Güneş ve Zeliha: Babamız vatan için millet için, sizler için şehit oldu. Bunlara oy verirseniz şehit aileleri olarak hakkımızı helal etmeyiz.
Şehidin ağabeyi Ömer Aksoy: Eğer HDP Ankara ve İstanbul'u yönetirse şehit aileleri için bir ihanettir, kabul edilemez. Türkiye'nin daha güçlenmesi için Başkanımıza destek vermeliyiz.
1071'DEN BERİ BEKA MÜCADELESİ VERİYORUZ
Babası şehit kendisi Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş (65): Türkiye'nin dört yanında savaş olması, 16 bin kilometreden tehdit edilmesi, ekonomik saldırılar ve "CHP İstanbul ve Ankara'da HDP oylarıyla kazanacak"' itirafı beka sorununun varlığına delil. Atatürk'ün partisine "Sayemizde kazanacaksınız" diyenler ve 50 Müslüman'ı şehit eden teröristin silahına yazdıkları"Vatan için uyanık ol, düşmana karşı tek yürek ol" diyor. Biz buraları şehitlerimizin kanıyla yurt tuttuk. 1071'den bu yana beka mücadelesi veriyor, her karışı için candan, canandan geçiyoruz.
OY İÇİN ŞEHİTLERİ HİÇE SAYDILAR
15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz: Bu insanlara verilen oylar dağdaki teröriste şehirlere yerleştirmekten başka ne olabilir. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Ankara ve İstanbul'u HDP yönetecek açıklaması kirli ittifakın alenileşmesi oldu. Bu kirli ittifakla CHP, İP ve SP şehitleri hiçe saymıştır. Biz şehit aileleri nazarında da artık onlar bir hiçtir.
SABAH
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