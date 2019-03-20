Seçimlere kısa bir sire kala beka tartışmaları gündemdeyken içinde bulunduğumuz tehlikeyi gözler önüne seren gelişmeler devam ediyor.



MANSUR YAVAŞ'I ÖVDÜ

FETÖ'nün firari ismi Ekrem Dumanlı, yayınladığı video ile hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçak hakaretlerde bulunurken, CHP, HDP ve İYİ Parti için oy istedi. Mansur Yavaş, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na açık destek veren FETÖ'cü Dumanlı, vatandaşlara Millet İttifakı'na oy vermeleri için çağrıda bulundu.





FETÖ'NÜN 31 MART BEKLENTİSİ

Dumanlı'nın bu açıklamaları FETÖ'cü hainlerin 31 Mart seçimlerinden beklentisini açıkça ortaya koydu. Videodaki alçak söylemler Türkiye'nin nasıl bir beka sorunu ile karşı karşıya olduğunu, terör örgütünün nasıl fırsat kolladığını gözler önüne serdi.