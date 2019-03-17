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  • Son Güncelleme: 17.03.2019 21:48

'da katliam yapan terörist 'da keşif yapmış!

'da savunmasız Müslümanları Cuma namazı kılarken katleden Avustralyalı terörist 'ın geçmişi araştırılırken ortaya ilginç bağlantılar çıktı. Tarrant'ın 'a ilk gelişi 2016 'da 'nün darbe girişiminden önce oldu. İkinci gelişinde ise 43 gün kaldığı ve İstanbul’da saldırı planları yaptığı değerlendiriliyor. Saldırı öncesi coğrafyasını gezdiği de ortaya çıkan Terörist Brenton Tarrant, yayımladığı manifestosunda, Hristiyan-Batı kültürünün tarih içindeki en büyük düşmanlarından biri olarak Osmanlıları gördüğünü söylemişti.

Terörist İstanbul'da keşif yapmış!

Camide 50 kişiyi katleden Avustralyalı terörist 'ın 2016'da iki ayrı tarihte 'de olduğu belirlendi. Tarrant ile ilgili ve 'dan açıklamalar geldi. Terörist Brenton Tarrant, saldırılar öncesi yayımladığı manifestosunda, Hristiyan-Batı kültürünün tarih içindeki en büyük düşmanlarından biri olarak Osmanlıları gördüğünü söylemişti.

ÖNCE KEŞİF, SONRA SALDIRI PLANI...
Tarrant'ın 'a ilk gelişi 2016 'da 'nün darbe girişiminden önce oldu. 17-20 Mart'ta Türkiye'de bulunan Tarrant'ın şehirde keşif yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor. Tarrant 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da İstanbul'a geldi.

İKİNCİ GELİŞİNDE 43 GÜN KALDI
13 Eylül'de şehre giriş yapan terörist İstanbul'da tam 43 gün kaldı. Yetkililer, terörist Tarrant'ın ilk gelişinde bölgeyi tanıyıp keşif yaptığını tahmin ederken, ikinci gelişinde ise 43 gün kalarak bir terör ya da suikast operasyonu gerçekleştirmek için burada bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

BALKANLAR'DAKİ OSMANLI'YI GEZMİŞ
Saldırı öncesi coğrafyasını gezdiği de ortaya çıkan Terörist Brenton Tarrant, yayımladığı manifestosunda, Hristiyan-Batı kültürünün tarih içindeki en büyük düşmanlarından biri olarak Osmanlıları gördüğünü söylemişti.

BULGARİSTAN-ROMANYA-MACARİSTAN...
Dubai üzerinden önce Bulgaristan'a gitmiş, daha sonra da başka ülkelere geçmiş. Bulgar makamları, bu ziyaretle ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Tarrant'ın 9-15 Kasım arasında Bulgaristan'da kaldığı açıklandı.

Bulgaristan Başsavcısı Sotir Cacarov, Tarrant'ın ülkedeki savaş meydanlarını ve ulusal kahramanların müzelerini ziyaret ettiğinin saptandığını açıkladı.

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