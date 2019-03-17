Camide 50 kişiyi katleden Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın 2016'da iki ayrı tarihte Türkiye'de olduğu belirlendi. Tarrant ile ilgili Sırbistan ve Bulgaristan'dan açıklamalar geldi. Terörist Brenton Tarrant, saldırılar öncesi yayımladığı manifestosunda, Hristiyan-Batı kültürünün tarih içindeki en büyük düşmanlarından biri olarak Osmanlıları gördüğünü söylemişti.

ÖNCE KEŞİF, SONRA SALDIRI PLANI...

Tarrant'ın İstanbul'a ilk gelişi 2016 'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce oldu. 17-20 Mart'ta Türkiye'de bulunan Tarrant'ın şehirde keşif yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor. Tarrant 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da İstanbul'a geldi.

İKİNCİ GELİŞİNDE 43 GÜN KALDI

13 Eylül'de şehre giriş yapan terörist İstanbul'da tam 43 gün kaldı. Yetkililer, terörist Tarrant'ın ilk gelişinde bölgeyi tanıyıp keşif yaptığını tahmin ederken, ikinci gelişinde ise 43 gün kalarak bir terör ya da suikast operasyonu gerçekleştirmek için burada bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

BALKANLAR'DAKİ OSMANLI'YI GEZMİŞ

Saldırı öncesi Balkanlardaki Osmanlı coğrafyasını gezdiği de ortaya çıkan Terörist Brenton Tarrant, yayımladığı manifestosunda, Hristiyan-Batı kültürünün tarih içindeki en büyük düşmanlarından biri olarak Osmanlıları gördüğünü söylemişti.

BULGARİSTAN-ROMANYA-MACARİSTAN...

Dubai üzerinden önce Bulgaristan'a gitmiş, daha sonra da başka ülkelere geçmiş. Bulgar makamları, bu ziyaretle ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Tarrant'ın 9-15 Kasım arasında Bulgaristan'da kaldığı açıklandı.

Bulgaristan Başsavcısı Sotir Cacarov, Tarrant'ın ülkedeki savaş meydanlarını ve ulusal kahramanların müzelerini ziyaret ettiğinin saptandığını açıkladı.