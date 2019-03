Dünya, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına kilitlendi... İslamofobik teröristler, Christchurch kentindeki El Nur ve Linwood camilerine Cuma namazı sırasında saldırı düzenledi. Masumlara 17 dakika boyunca kurşun yağdıran İskoç asıllı Avutralya vatandaşı Brenton Tarrant (28)'ın saldırısı sonucu 36 kişi yaralandı, 50 Müslüman şehadete erdi. Türk ve Müslüman dünyasına tehdit yağdıran cani ile birlikte 4 kişi, yakalanırken, tüm dünya yaşanan bu acı olayı lanetledi.





TEPKİ YAĞDI...

Dünya liderlerinin yanı sıra Batı medyası ise her zamanki çirkin tavrına devam etti. Terörist için yalnızca 'saldırgan' ifadesini kullanan medya, 50 kişiyi hayattan koparan cani için 'Melek yüzlü' bile dedi! Batı'nın bu iki yüzlü tavrına karşı dünyanın pek çok bölgesinde yaşayan her dinden, her ırktan insan, İslamofobiye tepki gösterdi. Terör karşıtı yürüyüşlerde saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.

KANADA

Kanadalılar, tüm dünyanın ikiyüzlü tavrına rağmen örnek bir davranışa imza attı. Ülkedeki bir caminin etrafında el ele kenetlenen bir grup, içeride namaz kılan Müslümanlar'a kalkan oldu.





​TÜRKİYE İLE GURUR DUYUYORUZ

Yeni Zelanda'da yaşanan kanlı saldırının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Terör saldırısını ilk andan itibaren kınayan Türkiye'ye dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar'dan destek geldi. Sosyal medya kullanıcıları, şu mesajları verdi: Türk hükümeti her zaman masum Müslümanların yanında duruyor... Türkiye ile gurur duyuyoruz...

Yeni Zelanda'ya giden Türk heyeti, saldırıda yaralanan Mustafa Boztaş'ı ziyaret etti.

GÜZEL MESAJ

Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında uğradıkları terör saldırısı sonucu şehit olan 50 Müslüman için ABD'li şarkıcı Madonna taziye mesajı yayımladı. Twitter hesabından "Terörizme son. Irkçılığa son. Beyazların üstünlüğüne son. Yeni Zelanda için dua ediyorum" yazan Madonna, mesajının sonuna da '#silahkontrolü' etiketini yapıştırdı. Madonna paylaşımına Yeni Zelanda kurbanları için yas tutan başörtülü kadınların fotoğrafını da ekledi. Bu mesaja, tüm hayranları destek verdi.

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid de Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından terörü lanetledi. "Burası sizin eviniz ve burada güvende olmanız gerekirdi" notunu paylaşan Hadid, "Erkeklerin, kadınların ve kaybedilen güzel çocukların aileleri ve ruhları için dua ediyorum. Biz birbirimizi desteklemek zorundayız. Başka yolu yok!" dedi.

İSTANBUL'DA KEŞİF YAPMIŞ

Terörist Tarrant'ın geçmişi araştırılırken ortaya ilginç bağlantılar çıktı. Tarrant'ın İstanbul'a ilk gelişi 2016'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce oldu. İkinci gelişinde ise 43 gün kaldığı ve İstanbul'da saldırı için keşif yaptığı değerlendiriliyor.

