ABD'nin skandal Türkiye raporuna Dışişleri'nden tokat gibi yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 13 Mart 2019'da yayımlanan 2018 Türkiye İnsan Hakları Raporu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir" denildi.

"ABD'nin bu yılki raporunda da ülkemizin PKK, FETÖ/ PDY, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere azılı terör örgütleriyle olan haklı mücadelesini idrak edemediğini hayal kırıklığı ile görüyoruz" değerlendirilmesinde bulunulan açıklamada, teröre destek verenleri ve 15 Temmuz terörist darbe girişiminin arkasında olanların 'siyasi tutuklu' olarak nitelendirilmesinin raporun ne kadar taraflı olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Raporda, "FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan bir ülkede hazırlanan bu rapor, malum çevrelerin görüşlerine alet olmak suretiyle, ülkemize yönelik 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğu algısını güçlendirmektedir" yorumu yapıldı.