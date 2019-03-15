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  • Son Güncelleme: 15.03.2019 20:43

'daki cami saldırısından kurtulan o anları anlattı

'da düzenlenen terör saldırısında yaralı kurtulan o anları anlattı. Mustafa Boztaş, "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi.

'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırı sonucu 49 kişi şehit oldu. Yaralanan kişilerin arasında 3 Türk''ün olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan , "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi. Bu terör saldırılarında 49 kişi hayatını kaybetti. 3 Türk ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralı olarak kurtulan Mustafa Boztaş, "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi.

Mustafa Boztaş, Yeni Zelanda'da camileri hedef alan ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan, yaralı kurtulan iki Türk'ten biri.

PENCEREDEN KAÇTI
Boztaş, saldırı sırasında ölü taklidi yaptı ancak saldırgan bunu fark edince Boztaş ve yanındakilere silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan Boztaş, bir pencereden kaçmayı başardı.

"TAKLİT YAPTIĞIMIZI ANLAYINCA BİZE DE SIKTI"
Boztaş saldırı anını şöyle anlatıyor "Cuma namazı için camiye gitmiştim. Hoca vaaz verirken sesleri duyduk. Hepimiz kaçmaya çalıştık, ama en önde kenarda sıkıştık. Bir iki kişi ölü taklidi yaptık, ancak taklit yaptığımızı anlayınca bize de sıktı. Pencereden kaçtık"

Bacağından yaralanan Boztaş, ameliyata alınmayı bekliyor.

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