Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Brenton Tarrant isimli terörist tarafından Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından açıklama yapan Yeni Zelanda'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, çirkin ifadeler kullanarak, "İslâm, faşizmle denk bir dindir. Bu örnekte Müslümanların katil pozisyonunda bulunmaması, kendilerini suçsuz yapmaz" ifadelerini kullandı.



"İSLâM İNANCI BAŞLI BAŞINA ALTINCI YÜZYILDAKİ DESPOT BİR DİNİ LİDERİN ŞİDDET İDEOLOJİSİNDEN İBARETTİR"

Cuma vakti bir camiye otomatik silahlarla saldırılması sonucu en az 49 kişinin hayatını kaybetmesine, 20'den fazla kişinin de yaralanmasına sebep olan terör saldırısını "Avustralya ve Yeni Zelanda'da artan Müslüman varlığıyla" açıklayan Senatör Anning, "Açık olalım, genelde katil olmalarına rağmen bugünün kurbanları Müslümanlardır. İslâm inancı başlı başına altıncı yüzyıldaki despot bir dini liderin şiddet ideolojisinden ibarettir" gibi sözleriyle İslâm ve Hazreti Muhammed hakkında hadsiz ifadeler kullandı.

"KATLEDİLMİŞ OLMALARI MÜSLÜMANLARI SUÇSUZ YAPMAZ"

İslâm'ın diğer dinler gibi olmadığını ve faşizmle denk bir yerde bulunduğu gibi ahlaksız açıklamalarda bulunan Yeni Zelanda Senatörü Anning, "İslâm dinine mensup olanların bugünkü saldırıda katil pozisyonunda bulunmamaları, kendilerini suçsuz yapmaz" ifadelerini kullandı.

Çirkin sözlerini tamamlamadan önce İncil'den de bir alıntı yapan Senatör Anning, "Silah kuşananlar, silahla öldürülmelidir. Şiddet dinine mensup olan ve bizi öldüreceğini söyleyenler, birisi çıkıp da kendilerini kendi sözleriyle vurunca şaşırmamalıdır" pasajını paylaştı.