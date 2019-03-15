Gaziantep Havalanı'na indikten kısa bir süre sonra otobüse binerek halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun önü sık sık vatandaşlar tarafından kesilerek yoğun ilgiyle karşılandı.

Bu sırada korumasının getirdiği telefonla konuşan Erdoğan'ın, Yeni Zelanda'daki katliamda yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile görüştüğü öğrenildi.

Erdoğan'ın telefon konuşması kameralara yansıdı.

