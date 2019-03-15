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  • 15.03.2019 18:20
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 18:25

Başkan Erdoğan 'da yaralanan Türk ile görüştü!

Başkan , 'daki cami katliamında yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi...

Havalanı'na indikten kısa bir süre sonra otobüse binerek halkı selamlayan 'ın konvoyunun önü sık sık vatandaşlar tarafından kesilerek yoğun ilgiyle karşılandı.

Bu sırada korumasının getirdiği telefonla konuşan Erdoğan'ın, 'daki katliamda yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ile görüştüğü öğrenildi.

Erdoğan'ın telefon konuşması kameralara yansıdı.

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