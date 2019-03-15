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  • 15.03.2019 13:23
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 13:41

: 'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı

haberine göre Dışişleri Bakanı , 'daki saldırıda yaralananlar arasında 2 Türk vatandaşının da bulunduğunu açıkladı. Çavuşoğlu yaralanan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

Yeni Zelanda'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanı , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'da yaşanan katliama ilişkin soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, saldırıda 2 Türk vatandaşının da yaralandığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Saldırıdan basın yayın organları ve siyasetçiler de sorumludur. Avrupa ülkelerinden Müslümanlar'a ve dinimize karşı nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirmemeleri ve önlem almaları gerektiğini hatırlatmak isterim. İki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok.

BELÇİKA'DA GÖRÜLEN PKK DAVASI
Türkiye'deki bir iddianame ile ilgili yorum yapmanız doğrudan yargıya müdahale anlamına gelir. Belçika'da yargının PKK terör örgütü ile ilgili verdiği kararları ibretle izliyoruz. Belçika'daki yargı PKK'yı aklamak için yollar arıyor.

VİZE SERBESTİSİ
Vize serbestisi ile ilgili 6 kriter kaldı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ
Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından çoğu Gümrük Birliği'ndeki değişikliklerden Türkiye'nin yararlandığından daha çok yararlanacaktır.

Türkiye ile imzalanan anlaşmalara sadık kalınması gerekiyor.

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