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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrimiz inşallah turizmde de başarılara ulaşacaktır. İnşallah Gaziantep 31 Mart'ta yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.

Son 17 yılda Gaziantep'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 35 katrilyon yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. Bunlar resmi rakamlar. 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini kurduk. Birkaç yıl içerisinde iki tane Gaziantep'te bir tane Nizip'te olmak üzere yeni yurt binaları da açıyoruz.

GAZİANTEP'E YENİ ŞEHİR HASTANESİ GELİYOR!

Biz ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Eski stadın yerine, inşallah millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi. İçinde de millet kırahathanesi olacak. Bunun içinde çocuk kütüphanesinden, yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal tesisin olduğu Hasan Celal Güzel Millet Kırahathanesi'ni açacağız.

Sağlıkta son 17 yılda toplamda 1135 yataklı 83 adet tesis kazandırdık. Şimdi de 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Dün Bilkent'te 3700 yataklı bir şehir hastanesini açtık. Bir benzerini de inşallah Gaziantep'te açacağız. Gaziantep'e de yakışır. 25 Aralık devlet hastanemizi de 300 yataklı bir ek bina ile büyütüyoruz.

ŞİMDİ GELİYORUM MÜJDEMİZE...

Şimdi geliyorum müjdemize. Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliği, şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadığını gördük. Bu devesa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz.

ŞEHRİMİZİN ADETA ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Kalan kısmına da Antep'in tarihi, kültürü ve mimarisine uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak. Şehrimizin adeta çehresini değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazandırmış olacağız.

ŞANLIURFA-GAZİANTEP HIZLI TRENİNİ DE TAMAMLADIĞIMIZDA...

Şu anda 81 vilayette doğalgaz var. 921 ilçemizin yarısında doğalgaz var. Ulaştırmada altı katrilyon liralık yatırım yaparak bölünmüş yolları 396 kilometreye ulaştırdık. Şanlıurfa-Gaziantep hızlı trenini de tamamladığımızda, Gaziantep hem doğusuna hem batısına hızlı trenle bağlanmış olacak. Gaziantep Havalimanı'nın 2003'teki yolcu 223 bindi, geçen yıl 2 milyon 665 bine çıkardık.

GAZİANTEP'İN 50 YILLIK SU İHTİYACI KARŞILANACAK HEM DE ELEKTRİK GİDERLERİ DÜŞECEK

Gaziantep'e 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Gaziantep'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için, içme suyu hattını inşa ediyoruz. 1.2 katrilyon olan Düzbağ projesinin temelini attık. Bu projeyle Gaziantep'in 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak hem de elektrik giderleri düşecek.