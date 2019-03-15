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  • 15.03.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 18:47

Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sokak lambası benzetmesi

Lideri 'na vatandaştan ilginç bir benzetme geldi. Sokak röportajı sırasında bir vatandaş, Kılıçdaroğlu için "Gündüz yanan sokak lambası" dedi. A Haber, o videodan sonra fenomen olan vatandaşa ulaştı. İşte o görüntüler...


31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi partilerin çalışmaları devam ederken, bu dönemde de en çok gündem olan konulardan biri de sokağın nabzı.

Sokakta yapılan bir röportajda, Lideri için ilginç bir benzetme yapıldı.

"GÜNDÜZ YANAN SOKAK LAMBASI"
Bir vatandaşın yaptığı benzetme, sokak röportajında kameraya yansıdı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için vatandaş, "Gündüz yanan sokak lambası." dedi.

Video internette, günün en çok tıklananları ve yorum alanları arasına girdi.

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