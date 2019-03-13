Bakan Albayrak gençlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gerçekleştidiği bir dizi programa ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bakan Albayrak, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak, "Biz her hayalimizin kahramanı olarak gençlerimizi görüyoruz." dedi.

Albayrak, "Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin misafiri olduk. Biz her hayalimizin kahramanı olarak gençlerimizi görüyoruz. Bilgi, özgüven ve feraset ile, bu milletin hayal ettiği geleceği bu neslin kuracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, "Bu akşam son olarak Güngören'de iş insanlarımız ve STK temsilcilerimiz ile bir araya geldik. Her adımımızı, stratejilerimizi milletimize, milletimizle kurduğumuz güçlü ve samimi iletişim ile anlatıyoruz." diye konuştu.