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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 23:22

Bakan Albayrak gençlerle buluştu

öğrencileri ile bir araya geldi. Bakan Albayrak daha sonra ise, Güngören’de iş insanları ve temsilcileri ile buluştu.

Bakan Albayrak gençlerle buluştu

, gerçekleştidiği bir dizi programa ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bakan Albayrak, öğrencileri ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak, "Biz her hayalimizin kahramanı olarak gençlerimizi görüyoruz." dedi.

Albayrak, "Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin misafiri olduk. Biz her hayalimizin kahramanı olarak gençlerimizi görüyoruz. Bilgi, özgüven ve feraset ile, bu milletin hayal ettiği geleceği bu neslin kuracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, "Bu akşam son olarak Güngören'de iş insanlarımız ve temsilcilerimiz ile bir araya geldik. Her adımımızı, stratejilerimizi milletimize, milletimizle kurduğumuz güçlü ve samimi iletişim ile anlatıyoruz." diye konuştu.

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