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  • 14.03.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 11:13

'da 'ya ait el yapımı ve güneş panelleri ele geçirildi

'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü el yapımı ve güneş panelleri bulundu. Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Batman'da toprağa gömülü halde ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilerek, imha edilmesi amacıyla Sason ve Kozluk ilçe sınırında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü 18 kilogramlık teneke kutu içerisinde hazırlanmış el yapımı , telefon, telsiz gibi elektronik cihaz bataryalarını şarj etmek için kullanıldığı değerlendirilen 2 güneş paneli, 10 metre kablo, 6'lı pil bloğu, 1 litre mazot ve kıyafet ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler imha edildi.

Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

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