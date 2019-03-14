İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada; tutuklu sanıklar Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tutukluğun devamı yönünde mütaalada bulunduğu öğrenildi. Başsavcılığın; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebe aykırı verilen tahliye kararlarına itiraz ettiği kaydedildi.

Kenan Kıran/Sabah

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