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  • Son Güncelleme: 14.03.2019 15:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve 'nin tahliyesine itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; cinayetinde yargılanan Haber Müdürü ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi 'nin adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz etti.

Başsavcılık harekete geçti! Tahliyelere itiraz edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin davada; tutuklu sanıklar Haber Müdürü ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi 'nin adli kontrolle tahliye edilmesine itiraz ettiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tutukluğun devamı yönünde mütaalada bulunduğu öğrenildi. Başsavcılığın; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebe aykırı verilen tahliye kararlarına itiraz ettiği kaydedildi.

Kenan Kıran/Sabah

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